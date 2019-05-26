10 havayolu ilk kez İstanbul'a uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi.İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasının açılışını katılanr Turhan İstanbul Havalimanı’nın 1.5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine ve toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Turhan “Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladı. Bunlar Çin’den, Hindistan’dan, Tunus’tan, Karadağ’dan, Cezayir’den ve Etiyopya’dan slot verdiğimiz havayolu şirketleridir” dedi.

BURASI ORTAK MALIMIZ

İstanbul Havalimanı’nın ilk günden itibaren bazı çevrelerce eleştirildiğini aktaran Bakan Turhan, “Havalimanının açılışı yapılıncaya kadar yurt dışından ve içimizden eleştiren, havalimanının yapılmasını istemeyen gruplar vardı. Havalimanının açılışını gerçekleştirdik. Eleştiren ülkelerin çoğu övmeye başladı ama bizim ülkemizdeki bazı muhalifler hala daha eleştirmeye devam ediyorlar. Bu havalimanı 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak malı” diye konuştu.

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