10 havayolu ilk kez İstanbul'a uçtu
İstanbul Havalimanı, yabancı şirketlerin adresi olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan 10 havayolu şirketinin ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi.İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasının açılışını katılanr Turhan İstanbul Havalimanı’nın 1.5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine ve toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Turhan “Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladı. Bunlar Çin’den, Hindistan’dan, Tunus’tan, Karadağ’dan, Cezayir’den ve Etiyopya’dan slot verdiğimiz havayolu şirketleridir” dedi.
BURASI ORTAK MALIMIZ
İstanbul Havalimanı’nın ilk günden itibaren bazı çevrelerce eleştirildiğini aktaran Bakan Turhan, “Havalimanının açılışı yapılıncaya kadar yurt dışından ve içimizden eleştiren, havalimanının yapılmasını istemeyen gruplar vardı. Havalimanının açılışını gerçekleştirdik. Eleştiren ülkelerin çoğu övmeye başladı ama bizim ülkemizdeki bazı muhalifler hala daha eleştirmeye devam ediyorlar. Bu havalimanı 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak malı” diye konuştu.
İLK METRO 2020 YILINDA
Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Turhan, “Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbullular’ın havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.
Katil bulut olduğunda uçak inmez
Geçen hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illere yönlendirildiğini hatırlatan Turhan, “Bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve pilotların ‘katil bulut’ olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa bir uçak asla oraya indirilmez. Çünkü insan hayatı söz konusudur. 17 Mayıs günü bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerliydi. Vay efendim, ‘Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da bak işte efendim rüzgardan uçaklar inemiyormuş da...’ Bir sürü tezvirat yapıldı. Bu havalimanında, mimar ve mühendisler her risk ve her ihtimalin hesabını yaptı.”
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