10 milyar yatırımla 3 bin 630 kişiye iş

Temelleri 1976 yılında Hamdi Akın tarafından Ankara’da küçük bir kazan atölyesinde atılan, Akfen Holding, bugün Türkiye’nin büyük yatırım grupları arasında yer alıyor. Yenilenebilir enerji, liman işletmeciliği, havalimanı, denizyolu taşımacılığı, madencilik ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren dev şirket, enerji alanında kendine yeni bir sayfa açıyor. 2019 sonuna kadar faaliyet gösterdiği sektörlerde 10 milyar TL’den fazla yatırım planlayan şirket, 3 bin 630 kişiyi de istihdam edecek. Türkiye’nin yeni bir yükseliş sürecine girdiğini de söyleyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın “Türkiye’nin ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecektir, yepyeni bir Türkiye kuruluyor” açıklamasında bulundu.

Akfen Holding nasıl ve ne zaman kuruldu?

Akfen’i 1976 yılında 22 yaşında kurdum. O zaman Tekfen meşhur’du. Biz de ona benzesin diye Akfen dedik. Ankara’da 1996 senesine kadar yapmadığım inşaat işi kalmadı. 97 senesinden sonra devlete iş yapmak yerine devletin imtiyazlarına talip olan bir firma kararını aldık. Ardından holdingleştik. 1997 senesinde AHL ihalesini aldıktan sonra tamamen imtiyazlara yöneldik. 10 sene boyunca özelleştirmenin en baştaki müşterilerinden biri olduk.. Mersin Limanı, TüvTürk, AHL, İDO ve benzeri enerji tesislerini aldık.

Birçok alanda yatırımlarınız bulunuyor? Enerji sektörü ise sizin amiral gemileriniz arasında başı çekiyor. Son olarak Akfen Enerji dev bir kredi alarak yatırım başladı. Projenin detayları hakkında bilgi verir misiniz?

Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve toplam 327 megavat kapasiteli 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurulacak. Toplam maliyeti 530 milyon dolar olan 13 santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını öz kaynaklarından, geriye kalan 363 milyon dolarlık kısmını ise yerli ve yabancı 6 bankadan finansman olarak sağladık. Bu finansman Türkiye’de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de yatırım yapma ve geri dönüşü konusundaki fikriniz nedir?

Sektörün iyi haberlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde yatırım yapmaya devam edeceğiz. 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu finansman Türkiye’de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de yeni bir sürece giriliyor, özellikle yatırım konusunda önümüzdeki dönemlerde artışların yaşanacağını duyuyoruz…?

İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye›deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye’nin ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı.

Halka arz ile ilgili bir fikir var mı?

2020 yılında yenilenebilir enerjide bin megavata ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu o zaman düşüneceğiz.