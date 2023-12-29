İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5688
  • EURO
    32,7536
  • ALTIN
    1964.12
  • BIST100
    7454.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 100 kilometrelik alanda keşfedildi: Dev altın yatakları bulundu
Ekonomi

100 kilometrelik alanda keşfedildi: Dev altın yatakları bulundu

Suudi Arabistan, 100 kilometrelik alan boyunca birden fazla yerde yapılan sondajlar sonucu yeni altın yatakları keşfedildiğini duyurdu. Açıklamada, 'Bölgenin, uluslararası standartlarda önemli bir altın kuşağı haline gelmesi konusunda büyük beklentiler bulunuyor.' denildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 13:51 - Güncelleme:
100 kilometrelik alanda keşfedildi: Dev altın yatakları bulundu
ABONE OL

Suudi Arabistan Madencilik Şirketi (Ma'aden), başkent Riyad'ın batısındaki Mansura-Massara altın madeninin güneyindeki 100 kilometrelik bir alanda büyük altın yatakları bulunduğunu duyurdu.

Ma'aden'den yapılan yazılı açıklamada, bunun şirketin 2022 yılında başlattığı yoğun sondaj programı kapsamındaki ilk keşif olduğu belirtildi.

Mansura-Massara madeninin güneyindeki 100 kilometrelik alan boyunca birden fazla yerde yapılan sondajlardan sonra cesaret verici sonuçların elde edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin, uluslararası standartlarda önemli bir altın kuşağı haline gelmesi konusunda büyük beklentiler bulunuyor. Sondaj sonuçları, madende zenginliğin bol olduğunu ve yeraltı geliştirme yoluyla madenin ömrünün uzatılabileceğini gösteriyor."

Açıklamada, "Mansura-Massara altın kaynakları hacmi, yeni keşiften önce yıllık 250 bin ons üretim kapasitesiyle 2023 sonunda yaklaşık 7 milyon onsa ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, hükümetin daha önceki açıklamalarına göre, yaklaşık 1,3 trilyon dolar değerinde henüz işlenmemiş madene sahip ve yabancı yatırımcıları çekmenin yollarını arıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.