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11 yılda 6.8 milyon kişi Türk Telekom’a taşındı

Türk Telekom numara taşımada önemli bir başarıya imza attı. Uygulamanın başladığı 2008’den beri 6.8 milyon kişi Türk Telekom’a geçti. Şirketin 10 yılda kazandığı mobil abone sayısı ise 12 milyona yaklaştı.

  • YAŞAR KIZILBAĞ
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Türk Telekom, bu yılın ilk çeyreğinde rekorlarla dolu finansal ve operasyonel gelişmelere imza attı. Şirket ilk çeyrek net kârını geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarmayı başarırken yılın ilk çeyreğinde 575 bin net mobil abone kazandı. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal’ın verdiği bilgiye göre son 12 ayda kazanılan net mobil abone sayısı, halka arzdan bu yana kaydedilen en iyi artışla 2.2 milyona ulaştı.  

“Türk Telekom, halen faturalı abone oranı en yüksek operatör konumunda” diyen Önal numara taşımanın başladığı 2008’den bu yana 6.8 milyon kişinin Türk Telekom’a taşındığını söyledi. Önal numara taşıma da dahil toplam net abone kazanımın ise son 10 yılda 11.6 milyon net mobil aboneye ulaştığını belirtti. önal “Türk Telekom bu alanda da sektörün lideri konumunda” dedi. Önal bir soru üzerine “Türk Telekom, iki yıl önce yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranını ilk çeyrekte yüzde 84’e yükseltti” dedi.

35.3 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Türk Telekom’un dünya standartlarında sunduğu kurumsal hizmetleri için çok büyük firmalarla görüşme aşamasında olduklarını belirten Önal, “Bunlardan bir kısmıyla anlaşma aşamasındayız. Şu an isimlerini veremiyorum ancak çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom’dan veri güvenliği hizmeti aldığını görecek ve eminim siz de bizler gibi gururlanacaksınız” dedi. Operatörlerin ortak fiber yatırımı konusunda ise Önal “Üç operatörün yaptığı fiber protokolü hala geçerli. Yatarımların mükerrer olmaması konusunda biz de aynı hassasiyeti taşıyoruz. İki ayrı bölgede pilot olarak fiber paylaşımı yaptık” diye konuştu.

Önal “Türkiye’nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35.3 milyar TL yatırım yaptık. Bu yatırımlar ülkenin en ücra köşelerini fiber ağlarla örmekten, Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezine, yeni nesil iletişim teknolojilerinden ulusal güvenlik hizmetlerine, şehir hastaneleri sağlık komplekslerinin dijitalleştirilmesinden dijital eğitime kadarpek çok alanda çeşitlilik gösteriyor” dedi.

Ofisler, müşteri merkezi oluyor

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal’ın verdiği bilgiye göre Türk Telekom’un ana satış kanallarından olan Türk Telekom bayilerinin sayısı 756’a yükseldi. Önal halen Türkiye’de 10 milyon kişinin faturasını bayiden ödediğini anlattı. Öte yandan, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türk Telekom Türkiye’nin her yanındaki ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ne dönüştürerek teknoloji deneyim merkezi olarak yeniden tasarlıyor. Dönüşümden geçerek Türk Telekom Müşteri Merkezi’ne dönüşen ofis sayısı yıl sonunda 22’yi bulacak. Önal Türk Telekom’un Ar-Ge ve teknoloji şirketi Argela tarafından geliştirilen yerli ve milli mesajlaşma uygulaması LAFF’ın Beta sürümünün ise haziranda çıkacağını söyledi.

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