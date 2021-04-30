1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL yardım başvurusu

30 Nisan 2021 Cuma 14:09 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 14:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhtiyaç sahiplerine 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıldığını açıkladı.İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkardıklarını açıklayan Erdoğan, esnaflara yapılan aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzattıklarını belirtti. 1100 TL nakdi yardım başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. Peki 1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, pandemi sosyal destek yardım başvurusu hakkında ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, 17 günlük sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte esnafa, emekliye ve çalışana destek müjdesinin detaylarını açıkladı. Ayrıca emeklilere verilen 1000 TL ikramiye ödemesi de 1100 TL olarak hesaplara yatacak. 1000 TL nakdi yardım başvurusu ve sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 1100 TL nakdi yardım başvurusu ve konu ile ilgili detaylar...

1100 TL NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik numarasının son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

E-DEVLET 1100 TL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet üzerinden 1000 TL nakdi yardım başvurusunu sorgulamak için yukarıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

DEVLETTEN 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ, FAİZSİZ DESTEK

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

* Son olarak işten çıkarma yasağı 1 ay süreyle uzatıldı.

NAKDİ YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." açıklamasında bulundu.