30 Nisan 2021 Cuma 14:43 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhtiyaç sahiplerine verilen Nakdi ücret desteğinin 1100 TL'ye çıkarılarak yeniden başlatıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, esnaflara yapılan aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzattıklarını belirtti. Peki Nakdi ücret desteği alma şartları nelerdir? 1100 TL yardım kimlere verilecek? İşte 1100 TL nakdi yardım başvurusu hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 günlük sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte esnafa, emekliye ve çalışana destek müjdesinin detaylarını açıkladı. Ayrıca emeklilere verilen 1000 TL ikramiye ödemesi de 1100 TL olarak hesaplara yatacak. 1000 TL nakdi yardım başvurusu ve sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 1100 TL nakdi ücret desteği alma şartları...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

1100 TL YARDIM KİMLERE VERDİLECEK?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

1100 TL nakdi yardım desteği sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta.

1100 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL yardım başvurusu E-Devlet üzerinden 1000 TL nakdi yardım başvurusunu sorgulamak için yukarıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ 1 AY DAHA UZATILDI

Esnafa yapılan aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin süresi de 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi.