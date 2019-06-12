27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8191
  • 6,601
  • 249.974
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte aldığı ek ödeme, enflasyon zammıyla 57 ila 230 lira artacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarına hem ek ödemelerine yansıtılacak. Maaşları ocak-haziran enflasyonu oranında artacak  olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre, yüzde 4.99 zam görünürken, buna göre gelirlerde 56 ile 279 lira arasında artış yaşanacak. Eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 6.7 artış olursa da gelirlerde en az artış 75 lira olacak. 375 liraya varan gelir artışı görülecek.
 
 
Halen en düşük SSK emeklisi aylığı 1.071 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline, yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte 1.125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 4.99 artışa göre net maaş bin 125 lira 37 kuruşa, ek ödeme de 56,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline artık 1.181 lira 64 kuruş geçecek. Eğer temmuz artışı yüzde 6.7 olursa da ek ödeme dahil aylık gelir 1.200 lira 89 kuruşa ulaşacak. En yüksek SSK emeklisi aylığı da yüzde 4.99 zamma göre ek ödemeyle birlikte 5 bin 886 lirayı geçecek.
 
(Güneş)

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Çaldıran'dan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Çaldıran'dan 4 terörist etkisiz hale getirildi

ABD'den İran'a 'Ergenekon' kumpası

ABD'den İran'a 'Ergenekon' kumpası

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Tezkere müjdesi bu hafta

Tezkere müjdesi bu hafta

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle! Yıllar sonra bir ilk

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle! Yıllar sonra bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

İntihar etti... Yine akıllarda o korkunç şüphe!

İntihar etti... Yine akıllarda o korkunç şüphe!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Dünyanın en ilginç uçakları

Dünyanın en ilginç uçakları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA