11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:29

13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri müşterilerine sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; Realme C2 Cep Telefonu 999,00 TL'den, TRAX Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak. Gelin aktüel ürünler kataloğuna birlikte göz atalım..

13 MAYIS 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!



BİM'de bu hafta; Realme C2 Cep Telefonu 999,00 TL'den, TRAX Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ