130 bin ton ağırlığında! Türkiye'de üretildi

Elazığ'da 5 yıl önce, merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çöteli köyü mevkiine yap, işlet, devret modeli ile 131 hektarlık alana Katı Atık Depolama Sahası kuruldu.

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından her gün toplanan tonlarca evsel atık, tesise götürülerek depolanıyor. Bu çerçevede bir yıl içerisinde depolanan 130 bin ton çöpten, 14 milyon 800 bin kilovat enerjiye dönüştü.

130 BİN TON AĞIRLIĞINDA! TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Çöpler, 11 bin haneye elektrik olarak geri dönerken, aynı zamanda vahşi depolama, görüntü kirliliğini, çevreye yayılan kötü ile atmosfere salınan zararlı gazların önüne geçilmiş oluyor.

Tesis hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zuhal Ekmen, " Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları önderliğinde Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöpten elektrik üretimini sağlayarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Kent genelinde toplanan evsel atıkları, merkeze 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çöteli köyü mevkiinde kurulan Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tesisimizde yıllık yaklaşık 130 bin ton evsel atık depolanırken, 1 yılda ise toplamda 14 milyon 800 bin kilovat enerji elde ediliyor. Bu da yaklaşık 11 bin haneye elektrik olarak geri dönüyor" dedi.

Elazığ'da günlük olarak toplanan çöpleri ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Ekmen, "Evsel nitelikli katı atıkların, Katı Atık Depolama Sahası'nda depolanması ile metan gazının atmosfere salınmasını engelleyerek iklim değişikliğine sebep olan zararlı gazların önüne geçilmiş oluyor. Sahaya gelen evsel atıkların üzeri temiz toprakla örtülerek yangın, koku ve görüntü kirliliği gibi çevreye zararları en aza indirerek çevre ile yer anlamında da kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda elektrik üretiminden aldığımız pay ile de önemli bir kar elde edilmektedir" diye konuştu.