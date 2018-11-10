14 milyon uygunsuz ürün girişini engelledik 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’ye girişi uygun olmayan milyonlaca ürünün gümrük ekipleri tarafından engellendiğini söyledi. Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında konuşan Bakan Pekcan, piyasa gözetimi ve denetimini proaktif hale getirmek için çalışmalara başladıklarını, ithalatta, TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla yaptıkları denetimlerde bugüne kadar uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkeye girişini engellediklerini aktardı. Pekcan ayrıca 31 Ekim itibariyle 43.7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Pekcan, ABD’nin çelik petrol borularındaki telafi edici vergi uygulamasına karşı açılan davada ara kararın Türkiye’nin lehine çıktığını, nihai kararı da yakın zaman içinde beklediklerini söyledi.

48 MİLYAR DOLAR KREDİ

Pekcan, Eximbank tarafından ihracatçılara 30.5 milyar dolarlık kredi sağladığını belirterek “Eximbank, 2019 yılı için yüzde 10 artışla 48.4 milyar dolarlık nakdi kredi ve ihracat kredi sigortası desteği sunmayı hedefliyor. Böylece, 2019 yılında ihracatın yüzde 27’si düzeyinde toplam finansman desteği sağlanması planlanıyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakan Pekcan, “Bugün itibarıyla bankalarca basılan kare kodlu çek sayısı 68 milyona yaklaştı” ifadelerini kullandı.