14 milyon uygunsuz ürün girişini engelledik
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’ye girişi yasak olan 14 milyon uygunsuz ürünün gümrük ekiplerince yakalandığını söyledi. Pekcan, aşırı fiyat artışı konusunda ise bugüne kadar 81 bin 666 ürün denetlediklerini de belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’ye girişi uygun olmayan milyonlaca ürünün gümrük ekipleri tarafından engellendiğini söyledi. Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında konuşan Bakan Pekcan, piyasa gözetimi ve denetimini proaktif hale getirmek için çalışmalara başladıklarını, ithalatta, TAREKS elektronik sistemi vasıtasıyla yaptıkları denetimlerde bugüne kadar uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün ülkeye girişini engellediklerini aktardı. Pekcan ayrıca 31 Ekim itibariyle 43.7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Pekcan, ABD’nin çelik petrol borularındaki telafi edici vergi uygulamasına karşı açılan davada ara kararın Türkiye’nin lehine çıktığını, nihai kararı da yakın zaman içinde beklediklerini söyledi.
48 MİLYAR DOLAR KREDİ
Pekcan, Eximbank tarafından ihracatçılara 30.5 milyar dolarlık kredi sağladığını belirterek “Eximbank, 2019 yılı için yüzde 10 artışla 48.4 milyar dolarlık nakdi kredi ve ihracat kredi sigortası desteği sunmayı hedefliyor. Böylece, 2019 yılında ihracatın yüzde 27’si düzeyinde toplam finansman desteği sağlanması planlanıyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakan Pekcan, “Bugün itibarıyla bankalarca basılan kare kodlu çek sayısı 68 milyona yaklaştı” ifadelerini kullandı.
HELAL AKREDİTASYON 2019’DA DEVREDE
Helal ekonomisinin küresel bazda 3.9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çeken Pekcan, 1.8 milyar Müslüman nüfusun gıda, tekstil, eczacılık ürünlerine ilişkin talebinin giderek arttığını, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik Helal Akreditasyon Kurumunun 2019’da akreditasyon faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.
BİN 612 ÜRÜNE FAHİŞ ZAM CEZASI
pekcan, haksız fiyat artışı kapsamında bin 612 ürün için idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakan Pekcan, döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı önlemler aldıklarını vurgulayarak, “5 Kasım 2018 itibarıyla 81 ilde 5 bin 743 firmada toplam 81 bin 666 ürünü denetledik ve 366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili idari para cezası uyguladık” dedi.
AFRİN’E HAYAT VERECEK KAPI AÇILDI
afrin halkının dört gözle beklediği Zeytin Dalı Gümrük Kapısı önceki gün hizmete girdi. Bakan Pekcan, Karkamış Gümrük Kapısı inşaat çalışmalarının bu yıl içinde tamamlandığını, Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapıları yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, “Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nı da 8 Kasım tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik” dedi. Sarp, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarının yeniden inşa çalışmalarını, Kapıkule ve Habur gümrük kapılarında ise ilave yatırım çalışmalarını başlattıklarını belirten Pekcan, “Bu kapsamda inşaat çalışmaları, Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında 2018, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 2019, İpsala’da 2020 yılında tamamlanacak. Habur ve Kapıkule’de yapılacak yatırımlar ise 2019’da bitirilecek. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü’nün modernize edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor” diye konuştu.
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