Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uludağ İhracatçılar Birliği'nin (UİB) organize ettiği ikili iş görüşmeleri toplantısı, başkent Cezayir'de gerçekleştirildi.



Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın katıldığı toplantıda, Türkiye ile Cezayir'den yüzlerce iş insanı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.



Büyükelçi Küçükyılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'den Cezayir'e yılda ortalama 500 ihracatçı ile yatırımcı firmanın geldiğini belirterek, "Ticaret heyetlerinin, iş forumlarının, fuarların ve bunların sayesinde hayat bulan yüz yüze görüşmelerin çok faydalı neticelerini almaya devam ediyoruz." dedi.



Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e düzenlediği resmi ziyareti hatırlatarak, "Biz de iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri en üst seviyede tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk ve Cezayirli özel sektörün iki ülke ilişkilerine etkisinin yadsınamayacak derecede önemli olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, "Özel sektörlerimiz olarak sizler, karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile iki ülkenin ortak kader bağını gittikçe güçlendirmekte, aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi de tahkim etmektesiniz." şeklinde konuştu.



Küçükyılmaz, Türkiye'nin ticari ve ekonomik hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için Cezayir ile bir Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine kısa süre içinde başlayacağını, böylece ihracatçıların önündeki bazı engellerin de kaldırılmış olacağını sözlerine ekledi.



UİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların katılımcıların birlikte çalışmasını sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkiye'den gelen heyette otomotiv, tekstil, makina sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerden onlarca yatırımcını yer aldığını söyledi.



Arıncı, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine dikkati çekerek, "Bizim de amacımız, bugün karşılıklı görüşmeleri yaparak, bizim getirdiğimiz firmaları Cezayirli katılımcılarla beraber bize hedef olarak gösterilen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine kısa sürede ulaşmaktır." dedi.



Cezayir'in iş anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Arıncı, Cezayir'de yapılan çalışmaların aynı zamanda komşu ülkeler aracılığıyla tüm Afrika'ya yayılabileceğini kaydetti.



Öte yandan Cezayir merkezli Arap-Afrika Yatırım ve Gelişim Merkezi Başkanı Muhammed Emin Butalbi ise, Cezayir'in Türkiye ile stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda çok istekli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'den de bu yönde güçlü bir arzu olduğunu ve bunun Cezayir'e yapılan yoğun yatırımla şekillendiğini vurguladı.



Cezayir milli petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach'ın Türkiye'de 1,7 milyar dolar değerinde bir yatırım yaptığını hatırlatan Butalbi, kazan kazan modelinin iki ülkenin yararına olduğunu ve bunun stratejik ortaklığın bir parçası olduğunu ifade etti.



Butalbi, Cezayir devletinin çıkardığı yeni yatırım kanunuyla yabancı yatırımcılara çok fazla kolaylık ve teşvik sağladığını belirterek, bunun Türk yatırımcı için de önemli bir fırsatı teşkil ettiğini kaydetti.