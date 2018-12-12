‘176 milyar dolar uyuyor, bunu hareketlendirin’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazartesi günü vatandaşa döviz tahvili ihracına başlayacaklarını belirterek bankalara “Mevduatlar uyuyor. Bilançonuzdaki 176 milyar dolarlık mevduatı hareketlendirin” çağrısında bulundu. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen ‘TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’ açılışında konuşan Bakan Albayrak son yıllarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye’deki yerli yatırımcıda da ciddi endişe oluşturduğunu ifade ederek “İnsanlar hemen mevduata kaydı. O zaman sermaye piyasalarını yatırıma ısındırmamız lazım. Bankalarımızın bilançosunda mevduatlar uyuyor. Bankalarımız da tuzu kuru, rahat... Hazine’ye paraları satarız, garantili bir şekilde… O dönem de bitti. O bilançoları hareketlendirmemiz lazım. İçeride yaklaşık 176 milyar dolar mevduat var, 110 milyarı dolar, 65 milyarı Euro… Sermaye piyasalarında yatırımı, büyümeyi hareketlendirecek yine sizlersiniz” diye konuştu.

VATANDAŞ GELİP ALACAK

Albayrak “Önümüzdeki pazartesi Hazine olarak dolar, Euro, Hazine garantili, devlet garantili yüzde 100 tahvil ihracına başlıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek, sermayesini parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık, tekrar başlıyoruz, önü açık yine güvence altında. Bilançoları artık atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım.”

TL YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Albayrak, ağustos ayında belirginleşen Türkiye’ye yönelik spekülatif finansal girişimler karşısında ciddi bir sınav verildiğini aktararak “Bu dönemde tüm tedbirleri almakta çekinmedik. Zamanında ve kararlılıkla attıkları adımlar sayesinde piyasalarda görülen yüksek dalgalanma, yerini kısa zamanda sakinliğe ve normalleşmeye bıraktı” dedi. Albayrak, ağustos ayı sonundan bu yana TL’nin ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandığını söyledi. Benzer şekilde ülke risk priminin yaklaşık 200 puan azalış gösterdiğini vurgulayan Bakan Albayrak “Diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla en iyi performansı gösteren ülke oldu. 2 yıllık devlet tahvilimizin faizi 300 baz puan, 5 yıllık devlet tahvilimizin faizi yaklaşık 830 baz puan, 10 yıllık devlet tahvilimizin faizi ise yaklaşık 410 baz puan azalmış ve benzer ülkelere kıyasla bu dönemde pozitif ayrışmıştır. Bunların yanı sıra enflasyonda düşüşün sağlanabilmesi amacıyla başlattığımız programa firmalarımız yoğun bir destek olmuştur. Bu kapsamda programın kasım ayı enflasyon rakamlarına beklentilerimiz doğrultusunda katkı sağladığını ve fiyat hareketlerinde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini gördük” dedi.