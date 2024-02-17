1.8 trilyon dolarlık piyango! Dikkat çeken açıklama: Umarız en çok payı Türkler alır

Türk iş dünyası Suudilere yeni dönemin kapısını İstanbul'da araladı. Kalabalık bir işadamı grubuyla İstanbul'a çıkarma yapan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khatebb, '2030 vizyonu' çerçevesinde inşa edecekleri toplam değeri 1.8 trilyon doları bulan projeler için Türk işadamlarını davet etti. Her iki taraftan 1200'ü aşkın işadamının katıldığı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu"nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih "2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacağız. Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur" dedi.

İBRE TÜRKLERDEN YANA

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki üreticilerle iş yapmaya yöneldiğini belirterek, "Türkiye'nin müteahhitlerine, Türkiye'nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Onlar da Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar" dedi. Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın vizyonunda ciddi bir değişim ve dönüşüm programı olduğunu dile getirerek, kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) bakımından Türkiye'nin güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Şimşek, "Sizde finansman ve kaynak var. Bizde kapasite, beceri ve yetkinlikler var. Özetle Türkiye'de önemli bir know-how kapasitesi var" diye konuştu.

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise 2022'de 500 bin, 2023'te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini, bu yıl ise 1 milyon Suudi Arabistanlı turist geleceğini umduklarını belirterek, "Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da iki ülke iş insanlarına büyük görev düştüğünü belirtti.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının gündem konularından biri olduğunu belirterek, işbirliğinin daha geliştirilmesini istedi.

ŞİMŞEK: SEÇİM SONRASINDA TÜRKİYE'YE YATIRIM ARTACAK

Bakan Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını söyledi. Şimşek, "Enflasyonu indirmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız, geleneksel yöntemlerle enflasyon düşürülecek. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. 2026'ya kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" ifadesini kullandı. Şimşek, kur oynaklığının azaldığına da dikkat çekti. Ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıtlar olduğu belirten Şimşek, "Cari açık aşağı doğru düşmeye başladı bile" diye konuştu.

6 MUTABAKAT ZAPTI, 21 ANLAŞMAYA İMZA

Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşliğinde, Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması ile birlikte toplam 6 mutabakat zaptı imzalanırken, Türk ve Suudi firmaları arasında da 21 iş anlaşması yapıldı. Mutabakat zaptlarının ilki Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile YTÜ Yıldız Teknopark arasında, MISA ile de Regnum, Onur Taahhüt, OPALON ve TOR Holding arasında mutabakat zaptına imza atıldı. Anlaşma imzalayan Türk şirketler arasında TAV, Ege Yapı, Akkord Madencilik, CVS Air, Çakır Construction, Tatil.com, Gio Elektrikli Araç Şarj İstasyonları AŞ de yer aldı.

YILMAZ: TİCARETİ 10 MİLYAR DOLAR ÜZERİNE TAŞIYALIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan ile 2023'te ikili ticaret hacminin 6.8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret hacmimizi, dengeli ve hızlı bir şekilde artırarak kısa vadede 10 milyar doların üzerine çıkarmanın gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyoruz. Orta vadedeki hedefimiz ise ikili ticaretimizdeki sektörel çeşitliliği artırarak 30 milyar dolara ulaşmak ve bunun ötesine geçmektir" dedi. Yılmaz, Arabistan ile ilişkilerinin yeni döneminde, ticari ilişkileri iki ülkenin potansiyeline yakışır noktalara getirme gayretinde olduklarını ifade etti. Suudi firmalarının bugüne kadar Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yaptığını aktaran Yılmaz, özellikle ülkelerin iş çevrelerini bir araya getirebilecek etkinliklerin sıklaştırılmasıyla karşılıklı yatırımların kolaylıkla arttırılabileceğine inandıklarını dile getirdi.