AA 18 Şubat 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 12:43

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında, Kızılcahamam Çam Otel'de gerçekleştirilen "İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik mevzuatıyla toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve sendika-işveren ilişkilerinin ele alınacağı toplantıyı çok önemsediklerini belirtti.

Kara yollarının, diğer tüm ulaşım modlarıyla, ülkenin can damarı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yollarımız, akarsular gibi. Geçtiği her yere yeni yatırım fırsatları, üretim imkanları ve istihdam olanakları sağlarken, ekonomimizi büyütüyor, ticari hayatı geliştiriyoruz. Eğitim ve kültürel hayata canlılık kazandırıyoruz. Böylece milletimize iş, aş, refah ve huzur getiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, 2003-2021 döneminde yaptıkları 1 trilyon 169 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde kara yollarının payının yüzde 61 olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, bu alandaki yatırım miktarının da 711 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceklerini kaydetti.

- "1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PROJESİ'Nİ 2 MİLYAR 545 MİLYON AVRO YATIRIMLA TAMAMLADIK"

Karaismalioğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin 26 Şubat'ta açılacağını anımsatarak, söz konusu projeyi 2 milyar 545 milyon avroluk yatırımla tamamladıklarını bildirdi.

Köprüyü yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiklerini belirten Karaismalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eşsiz proje, iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesidir. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Köprümüz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Projemizle Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahı 40 kilometre kısalırken, 1915 Çanakkale Köprümüz ise, 'en'lerin projesi olarak, Lapseki-Gelibolu arası feribot seferiyle 1,5 saat süren geçiş süresini sadece 6 dakikaya indirecek ve böylece atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vuracak."

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacağını dile getirerek, "Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak." dedi.

- "YILLIK 37 MİLYAR 528 MİLYON LİRALIK TASARRUFA İMZA ATTIK"

Toplam uzunluğu 28 bin 550 kilometre olan bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşların, yıllık 447 milyon saat zaman ile 2 milyar 20 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladıklarını bildiren Karaismailoğlu, seyahat süresindeki kısalmalardan kaynaklı olarak yaklaşık 12 milyar 788 milyon lirası iş gücü ve 24 milyar 740 milyon lirası akaryakıt kaynaklı olmak üzere yıllık toplam 37 milyar 528 milyon liralık tasarrufa imza attıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ayrıca çevrenin korunması açısından çok önemli olan emisyon salımında 4,44 milyon ton azalma sağladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranları, hizmet getiren ile temel atmama töreni düzenleyenleri, metro ve raylı sistemlerle hayata hız ve konfor katanlarla, şantiyeleri toprakla kapatanları, güçlü yönetim ve ilkeli ittifakla ülke için çalışanlarla, yabancı ülkelere mektup yazanları çok iyi görüyor." diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 5 milyonluk bir aile olduklarını ve 81 ilde bulunduklarını anlatarak, taşeronla asıl işi yapanlardan bazılarının kadroya girmediğini ve bu durumun da huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Bu sorunların çözülmesi gerektiğini dile getiren Atalay, sorunların çözülmesi halinde kurumlarda huzurun bulunacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da ülkenin her bölgesini konforlu ulaşım ağlarıyla bağlayan ve sosyo-ekonomik gelişmişliğin bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa edilmesine katkı sağlayan yatırımlara azim ve kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, sürdürülebilir başarı için ülke kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirdiklerini, bu anlamda en büyük güvencelerinin çalışanlar olduğunu söyledi.

'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ' 26 ŞUBAT'TA HİZMETE AÇILACAK

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nun 26 Şubat'ta hizmete sunulacağını söyledi.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya Yakası'nda bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

- ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK

Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Asya Kule'de 165, Avrupa'da ise 203 olmak üzere 2,5 metre çapındaki 368 çelik kazık çakıldı.

Ana kablo imalatları kapsamında orta açıklıklarda 288, yan açıklıklarda ilave 16 kablo demeti ile toplam 304 kablo demetinden oluşan ana kablo montajı ile tabliyeleri ana kabloya bağlayan kelepçe ve askı halatı montaj çalışmaları da sonlandı. Ana kabloyu dış etkilerden de koruyacak tel sargı çalışmaları sürüyor.

- SEYİT ONBAŞI'NIN TOP MERMİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİRİLECEK

Projede, tabliye boya ve rüzgar bariyerlerinin montaj çalışmaları devam ediyor.

318 metrelik çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü hariç, otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma seviyesinde tamamlanırken asma köprüdeki üstyapı imalatları gerçekleştiriliyor.

- SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe ulaşıyor. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilen yürüme yolları, bakım ve onarım amacıyla kullanılacak.

Köprü ve otoyolun 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılması planlanıyor.