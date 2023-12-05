200 milyon dolarlık anlaşma imzalandı: Türkiye ile dayanışmamızı güçlendiriyoruz

TKYB'nin İstanbul'daki merkezinde düzenlenen imza törenine IsDB Grubu Başkanı Muhammad Al Jasser, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) Başkanı Hani Salem Sonbol ve TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop katıldı.

Çelik, törende yaptığı konuşmada, "IsDB, kalkınma gündemimiz çerçevesinde önemli bir ortak pozisyonunda bulunuyor. Verimli işbirliğimizden dolayı çok memnunuz. Deprem Sonrası Toparlanma ve Tarımsal Gıda Destek Projesi, tarımsal üretimin ekonomik toparlanmasını destekleyerek depremden etkilenen bölgeye hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

-"TÜRKİYE İLE DEVAM EDEN ORTAKLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"



Muhammad Al Jasser ise bugünün Türkiye ile devam eden ortaklık için önemli bir dönüm noktası olduğunu, 200 milyon dolar tutarındaki anlaşmanın yalnızca bir proje değil, aynı zamanda Türkiye'nin yaralarını sarması için oluşturulmuş bir destek programı olduğunu dile getirdi.

Bu girişimin, başta tarımsal üretim olmak üzere depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve canlandırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Al Jasser, "Bu zorlukları hep birlikte sürdürülebilir kalkınma ve dayanıklılık için fırsata dönüştürürken, Türkiye ile dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu projeyi desteklemek üzere IsDB'nin stratejik ortağı olan OPEC Fonu'nu aramıza katabilmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hani Salem Sonbol ise Türkiye'nin yıkıcı depremlerin ardından toparlanma çabalarını destekleme konusunda son derece kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği, tarım ve depremden etkilenen işletmeler de dahil olmak üzere kritik sektörlerdeki Türk şirketlerinin ithalat ve ihracat öncesi ihtiyaçlarını finanse etmeyi amaçlayan 100 milyon dolar tutarındaki katkımız, ITFC'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve gıda güvenliğini teşvik etmeye yönelik süregelen kararlılığını yansıtıyor. Bu ortak finansman, ihtiyaç anında uluslararası işbirliği ve dayanışma kültürümüzün bir kanıtı niteliğinde."



İbrahim Öztop da işbirliğinin önemine değinerek, "IsDB ve ITFC ile işbirliği içinde sağlanan bu kapsamlı finansman paketi, depremlerin yarattığı zorlukları aşabilmek için ve devam eden gıda güvenliği ihtiyacına yönelik çabalarımızda bir kilometre taşı. Ülkemizin toparlanmasına ve büyümesine katkıda bulunacak bu işbirliğine imza attığımız için son derece gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

IsDB Grubunun Gıda Güvenliği Müdahale Programı'nın (FSRP) bir parçası olan söz konusu anlaşma, Türkiye'deki Deprem Sonrası Toparlanma ve Tarımsal Gıda Destek Projesi'ni (PERAS) desteklemeyi amaçlıyor.

PERAS projesi, Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen 17 il başta olmak üzere Türkiye'de tarımsal üretimi yeniden canlandırmak üzere tasarlandı ve kapsamında gıda güvenliğinin artırılması, dirençli tarımsal değer zincirlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım ve gıda üretim sistemlerinin teşvik edilmesi yer alıyor. IsDB ve Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu'ndan (ITFC) sağlanan finansmana ek olarak, OPEC Fonu'ndan sağlanacak fonlar bu projeyi destekleyecek.

Söz konusu anlaşma, IsDB Grup Bölgesel Merkezi Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab, TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ve TKYB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre tarafından imzalandı. Eş zamanlı olarak Dr. Walid Abdelwahab ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından garanti anlaşması imzalandı. Törende ayrıca ITFC'nin Başkanı Hani Salem Sonbol ve TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop tarafından bir ticaret finansmanı protokolüne imza attı.

Anlaşma kapsamındaki fonlar, PERAS projesindeki bir dizi girişimi desteklemek için stratejik olarak kullanılacak. Bu girişimler arasında kritik tarımsal altyapının yeniden inşası, tarımsal gıda işleme ve dağıtım kabiliyetlerinin artırılması, üretkenliği ve sürdürülebilirliği artırmak için yenilikçi tarım teknolojilerinin uygulanması yer alıyor. Yatırım ayrıca, Türkiye'deki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve büyümesini sağlamak için güvenilir ve etkin pazar bağlantıları geliştirmeyi, böylece depremden etkilenen bölgelerin genel ekonomik iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.