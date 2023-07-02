2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde! Son dakika Kademeli emeklilik tablosu

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde! Son dakika: Erken emeklilik çalışmaları kapsamında planlanan düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınacak. Kademeli emeklilik sisteminde belirli prim ödeme ve sigortalılık süresine göre gerekli koşulları sağlayan çalışanlar emekli olabilecekler. Peki Kademeli emeklilik için şartlar neler? İşte 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara emeklilik müjdesi son dakika haberinin ayrıntıları...

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar ise emeklilik imkanını kıl payı kaçırdı. Hal böyle olunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalarda yakın takibe alındı.

Kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınmış olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin dezavantajları da bulunmaktadır.

Kademeli emeklilikte emekli maaşlarında düşüş yaşanabilir.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU



SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

15 YIL ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNE EMEKLİLİK

Bu imkandan EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri yararlanabiliyor.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor.

Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

Hazırlıkları başlayan Bağ-Kur reformu kapsamında bu konuda bir müjde bekleniyor.

Reform ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Tabii burada da yine yasayla belirlenmiş yaş şartını tamamlamak gerekecek.