Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

2017'de 61,5 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi

Geçen yıla ilişkin vergilendirme döneminde 61,5 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuku gerçekleşti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı nisan ayında 741 bin 315 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.
 
Verilen kurumlar vergisi beyannameleriyle 333 milyar 980 milyon 582 bin 19 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 61 milyar 511 milyon 546 bin 622 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.
 
Söz konusu dönemde her bir mükellef kurum ortalama 450 bin 525 lira matrah beyan ederken, bu matrah üzerinden ortalama 82 bin 976 lira kurumlar vergisi tahakkuku gerçekleşti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA