2019 asgari ücret brüt net ne kadar olacak? Asgari geçim indirimi (AGİ) Ocak zammı ne kadar?

Asgari ücret Ocak zammı belli oldu mu? 2019'da AGİ asgari ücret brüt net ne kadar olacak? Güncel asgari ücret nedir? Asgari ücret ve Agi nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret zam pazarlığı için komisyon toplantısı ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Komisyonu ile işçi, memur ve asgari ücretli devlet arasında görüşmeler yapılacak. ardından ortak karar açıklanacak. Sendikalar 2019 yılı Ocak ayında asgari ücretin 2 bin TL üzerinde olmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücretli için kriz gittikçe derinleşiyor. Vergi yükü, sürekli yükselen enflasyon asgari ücretlinin belini bükmüş durumda. Sendikalar kamuoyu oluşturmak için çalışmalarına başladı. Asgari ücret komisyonu ile hükümet Aralık ayında bir araya gelecek ve yıl sonunda karar açıklanacak. Bu sene en çok telaffuz edilen rakam 2 bin lira ve üstü... Asgari ücret hakkında son gelişmeler ve detaylar star.com.tr'de.



7 milyon kişi için asgari ücret zam görüşmesi başlıyor! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak yeni yılda yapılacak zam miktarına belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam ile ilgili vatandaşlar 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Son dakika bilgilerine göre, 2019'da uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam miktarı için 4 formül gündemde.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.



2019'da uygulanacak asgari ücret için 4 formül gündemde. Asgari ücret; bu yıl olduğu gibi yüzde 14.17 ya da 2018 enflasyon tahmini olan yüzde 20.8 oranında artabilir. Ayrıca yeni asgari ücret için net 2 bin lira ve 2 bin 250 lira seviyesi de konuşuluyor.



Bin 603 lira olan asgari ücret, 2018'deki gibi artarsa bin 830, 2018 enflasyon tahmini kadar artarsa bin 936 lira olabilecek.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN TALEBİ



Türk-İş Konfederasyonu, ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu belirterek, “Asgari ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” görüşünü paylaştı.



Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğuna, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğine işaret edilen yazıda, “İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle ‘özel indirim’ tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmıştır. İktisat öğretisinde ‘sabit gelirli’ olarak tanımlanan ücretliler, vergi politikalarıyla ‘azalan gelirli’ haline gelmiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 Aralık'ta toplanacak



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.



Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.



- Asgari ücretli işçi nasıl geçindiğini anlatacak



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplarına dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.



Atalay, geçen hafta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak Türk-İş heyeti konusunda da değişikliğe gideceklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak." açıklamasını yapmıştı.



- Asgari ücret nasıl belirleniyor?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?



- Mevcut asgari ücret net bin 603 lira



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret iin zam pazarlıkları başlıyor.



Aralık ayının ilk haftası olan önümüzdeki hafta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile başlayacak asgari ücret tespit komisyonunda 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.



Yeni yılda asgari ücretin artması ile birlikte işsizlere verilen maaş da artacak. Asgari ücret miktarına bağlı olan işsizlik maaşı miktarı, yeni yılda asgari ücretin 2 bin olması durumunda 2 bin 10 lira seviyesine kadar çıkacak.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı sıkı pazarlıklarla 2019 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret miktarını tespit edecek. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira, brüt ise 2 bin 532 TL gündemde.



Asgari ücrette gerçekleşmesi beklenen bu artış, işsizlere 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşını da arttıracak.

Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.



2018 AGİ NE KADAR?



Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 2018 Ocak ayında belli olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 TL oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi bekar, evli ve çocuklu olma durumuna göre şu şekildedir;



- Bekar: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

- Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

- Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

- Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

- Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?



Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.