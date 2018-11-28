2019 memur ve asgari ücret maaş zammı ne kadar? Asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu mu? Memur maaşları yeni yılda ne kadar artacak? Asgari ücret ve agi bekar evli brüt net kaç TL olacak? Asgari ücret ve memur maaş zammı nasıl hesaplanacak? Memur, işçi ve asgari ücret maaşı zam görüşmeleri için komisyon ne zaman toplanacak? Pazarlık nasıl olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında. 2019 yılı asgari ücret ve memur maaş zammı için kritik tarih belli oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte zamlar netleşecek. Asgari ücret zammı her yılın sonunda Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ile yapılan pazarlıklar sonucu belirleniyor. Zam pazarlıkları genellikle yılbaşında ve ya yılbaşına birkaç gün kala sona eriyor. Asgari ücret zammı yılbaşı yaklaştıkça işçiler tarafındanheyecan içerisinde araştırılıyor. 2019 memur ve asgari ücret maaş zammı ve komisyon zam pazarlığı ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ay aralık ayında toplanacak. Komisyonun en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yar alacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret zammı, yılbaşı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ile yapılan pazarlıklar sonucu belli olacak.

Asgari ücret iin zam pazarlıkları başlıyor.



Aralık ayının ilk haftası olan önümüzdeki hafta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile başlayacak asgari ücret tespit komisyonunda 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.



Yeni yılda asgari ücretin artması ile birlikte işsizlere verilen maaş da artacak. Asgari ücret miktarına bağlı olan işsizlik maaşı miktarı, yeni yılda asgari ücretin 2 bin olması durumunda 2 bin 10 lira seviyesine kadar çıkacak.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı sıkı pazarlıklarla 2019 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret miktarını tespit edecek. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira, brüt ise 2 bin 532 TL gündemde.



Asgari ücrette gerçekleşmesi beklenen bu artış, işsizlere 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşını da arttıracak.



ZAM OCAK AYINDA GEÇERLİ OLACAK



İşsizlik maaşı halen 2018 yılı asgari ücrete göre belirlenmektedir. Bune göre şimdi işsiz kalan bir vatandaş en düşük 805,63 TL maaş alırken, bu rakam en yüksek bin 611,28 lira seviyesindedir. İşsiz kalmadan önceki prim ödemelerine göre belirlenen maaş miktarı, yeni yılda asgari ücrete zam gelmesi ile birlikte zamlanacak. olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek.İşsizlik maaşı en yüksek oranı asgari ücret brüt tutarının yüzde 80 'inden fazla olamaz.



Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa; işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.







ENFLASYON DÜŞERSE..



Berat Albayrak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 20.8 olduğunu söyledi. Buna göre Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının eksi yönde gelmesi gerekiyor. İki ayda toplamda 5 oranında enflasyon eksi çıkarsa yıl sonu enflasyon anca 20.8 seviyesine gelir.



KRİTİK TARİH: KASIM AYI ENFLASYON RAKAMI



Eğer enflasyon Kasım 'da eksi gelirse bu asgari ücrete gelecek zam düşer. Zira Kasım ayında eksi gelmesi durumunda Aralık ayı enflasyonu da eksi beklenecek. Bu da hem memur hem emekli hem de asgari ücretliye daha az zam yapılması anlamına gelir.



Ekim ayında enflasyon yüzde 25 geldi. Asgari ücretin yüzde 25 zamlanması ve 2 bin TL olması bekleniyor. Ancak Enflasyon eksi gelirse asgari ücret zam oranı yüzde 20 'lere gerileyebilir. Bu da 1920 TL anlamına geliyor.



Memur maaşlarına ise şimdiden yüzde 12 'nin üzerinde bir zam oluştu. Ancak Kasım ve Aralık'ta enflasyon eksi gelirse memurlar eksi gelen kısım kadar daha az zam alacak.



Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık günü açıklanacak. Rakamlar açıklandığı anda haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.

ENFLASYON ORANI



Asgari ücret zammı enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekim ayında Topyekün Mücadele kampanyasına rağmen yüzde 2.67 arttı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. 9 Ekim'de yıl sonuna kadar enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu pek çok ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim yapılmasını içeren kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşarak 2003 haziran ayından beri en yüksek seviyeye ulaşıldı.



Enflasyon oranı dikkate alındığı asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde ortalama zam oranları şöyle:



Net asagari ücret: Bin 920 Lira

Bürüt asgari ücret: 2 bin 400 Lira



(Not: Yukarıdaki rakamlar asgari ücret zammının yüzde 20 olması durumunda geçerli olacaktır)



ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?



2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA



Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;



"Bekar, çocuksuz - 1603



Evli, eşi çalışmayan - 1633,5



Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4



Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

Bir ilk olacak! Asgari ücretli komisyona girdi



Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyonda asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi, komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.



Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

Talep 2 bin liranın üstü



Yaklaşık 2 aydır asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini dile getirdiklerini hatırlatan Atalay, “Türk-İş asgari ücretin taraflarından biridir. Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2 bin lira olması, aralık ayındaki görüşmelerde de 2 bin lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2 bin liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı” dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.



ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk. asgari ücret maratonu olacak. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, asgari ücret tespit komisyonu da, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasına alındı, kurulun yapısıyla ilgili ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinin katılımıyla toplanacak. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile de karar alacak.





Asgari ücret görüşmelerinde, 2018 yılı için 9 aylığına uygulanan 100 TL’lik asgari ücret desteği de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Söz konusu destek, asgari ücretin bin TL’den 1300 TL’ye çıkarılması sırasında işverenlere destek için getirilmişti ve bu yılın ilk 9 ayı da dahil olmak üzere uygulandı. Ancak ekim ayı itibariyle destek sona erdi.

Asgari ücret 2019 zammı için milyonlarca çalışanı gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamada. Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan talepler işçileri harekete geçirdi. Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun hızlı artması dolayısıyla DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte, yıl sonu beklenmeden asgari ücretin 2 bin liraya çıkartılması konusunda işverenlere eylül ayında çağrıda bulundu. Atalay, bu çağrıdan sonuç alamazken, 2019’da uygulanacak asgari ücretin 2 bin liranın “çok” üzerinde olması gerektiğini belirtti.



2016 yılında asgari ücretin yüzde 29 oranında artırılması üzerine, devlet tarafından verilen işçi başına aylık 100 liralık asgari ücret desteği bu yıl eylül ayında sona erdi. İşveren kesimi, desteğin sona ermesi nedeniyle asgari ücret pazarlığına başlamadan asgari ücretli işçinin maliyetinin kendileri açısından yüzde 5 oranında arttığını iddia ediyor.



TİSK GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETTE 6’ŞAR AYLIK ARTIŞ İSTEDİ



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), geçen yılki asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinde asgari ücretin 6’şar aylık dönemler halinde artırılmasını talep etti. TİSK’in talebi geçen yıl dikkate alınmadı. Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle TİSK’in talebini bu yıl daha yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET 6’ŞAR AYLIK ARTARSA ÜCRETLİNİN AGİ KAYBI NE OLACAK?



İşçi ve memur gibi ücretlilere, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi uygulanıyor. AGİ, gelir vergisinden yapılan indirimin ücretliye verilmesi anlamına geliyor.



Gelir Vergisi Kanunu uyarınca asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Yıl boyunca bu AGİ uygulanıyor. Asgari ücrette yıl içinde değişiklik olduğunda AGİ değişmiyor.



Asgari geçim indirimi, 1985 yılından beri uygulanmakta olan vergi iadesinin 2007 yılında kaldırılması üzerine, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.



Asgari ücret ise 1997 yılından 2003’e kadar 6’şar aylık dönemler halinde artırıldı. 2003’te yıllık artırım yapılırken, 2004-2015 yıllarında yine 6’şar aylık asgari ücret uygulandı. 2016 yılından beri ise asgari ücret yıllık belirleniyor.



Asgari ücret yıl boyunca geçerli olmak üzere ocak ayında yüzde 20 oranında artırılırsa bekâr ücretlinin eline ayda 182.65 lira AGİ geçecek. Asgari ücret artışı 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 10+10 olarak belirlenirse bu durumda bekâr çalışanın alacağı aylık AGİ 167.43 liraya düşecek. Aylık 15.22 lira, yıllık olarak da 182.64 lira kayıp söz konusu olacak. Eşi çalışmayan üç çocuklu bir ücretlinin kaybı ise aylık 25.88, yıllık olarak da 310.56 lirayı bulacak.



Asgari ücret yüzde 25 oranında arttığında bekâr ücretliye ödenecek aylık AGİ 190.26 lira olacak. Yüzde 25’lik artış 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 12.5+12.5 şeklinde yapılırsa, bu durumda bekâr çalışanın eline ayda 171.24 lira AGİ geçecek. Aylık 19.02, yıllık bazda da 118.14 lira kaybı olacak. Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir ücretlinin kaybı ise aylık 32.34, yıllık olarak da 388.08 liraya ulaşacak.



GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU, HEDEF ENFLASYON MU?



Asgari ücret tespitinde en büyük tartışma, artış oranı belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu, yoksa hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı konusunda yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 25.24 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.5, 2019 yılı tahmini ise yüzde 15.2 oldu.



Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi.



2008-2018 yılları arasındaki son on yıllık dönemde asgari ücrette, 2009 yılı hariç genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 20’nin altında artırılması söz konusu olabilir.

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.



"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?



Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.