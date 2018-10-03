2019 Ocak memur maaşı ne kadar en düşük kaç lira Memur maaş zammı ne kadar olacak? Vatandaşlar internetten’’ 2019'da zamlı memur maaşları ne kadar olacak? 2019 zamlı memur maaşları listesi, 2019 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. Yeni ekonomi programında açıklanacak olan enflasyon verileri 2019 memur maaşlarını nasıl etkileyecek? 2019 memur maaşları son dakika haberleri sizlerle…3 Ocak 2019'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı'na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu. Habertürk'ün haberine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek. 3 Ocak'ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

2019’da zamlı memur maaşları kaç TL olacak?

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefi tutar ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olduğu takdirde aylık enflasyon oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Böylelikle memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmış olacak.

Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zammı temmuz ayında aldı. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükseldi.

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu.

Habertürk'ün haberine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

Peki mesleklere göre 2019 yılı memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı.

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL’ye yükselmişti.

TOPLAM ZAM %11.15’İ BULACAK

Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon hedefi gerçekleşir ve bu kapsamda yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa altı aylık enflasyon oranı da yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave yüzde 7.15 zam alacak. Dolayısıyla maaşları yüzde 11.15 zamlanacak. Aktif görevdeki memurlar ve memur emeklileri ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zammı temmuzda aldı. Maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL’ye yükselmişti.

BAKIMA MUHTAÇ EMEKLİLERE %100 ZAM!

Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükseltilecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.

PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kur’luların borçlarını silerek, 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatıldı.

BORCUNU ÖDE EMEKLİ OL!

Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.