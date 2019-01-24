2019 yılının ilk silahları TSK’ya: 4 bin adet MPT-55 sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) 2019 yılının ilk MPT-55 sevkiyatı yapıldı.
- İHA
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasından, TSK'ya teslim edilmek üzere 4 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi. 2019 yılında toplam 66 bin silah üretimi hedefleniyor.
4 bin silahı Türk Silahlı Kuvvetlerine sevkiyata hazır ettiklerini ifade eden Gümüş, "66 bin silah üretimini hedefliyoruz. Daha silah fabrikasının tarihinde yaşanmış görülmüş bir rakam değil. Sizlerin performansıyla biz bu 66 binin üstesinden geliriz. Hep beraber el birliğiyle inşallah geleceğiz. Biz 58 bini geçtik, 66 bini de inşallah yaparız" diye konuştu.
"Dünyada böyle bir olay yok"
MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül ise, “Biz gerçekten Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun neler yapabileceğini herkese gösterdik.MPT-55’i ne zaman çıkarttık? Bir senede çıkarttık. Bir senede bir silahı çıkartıp envantere sokulması dünyada böyle bir olay yok. Öyle kendimizi küçük görmeyelim. Makine Kimya bu Makine Kimya bunları yapar” ifadelerini kullandı.
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