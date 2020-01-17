17.01.2020 16:29 - Güncelleme: 17.01.2020 16:30

2020 yılı Türkiye ekonomisi açısından olumlu başladı. 2019’un son çeyreğine yansıyan olumlu verilerin etkisi yeni yıla da pozitif yansıdı.

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbay, "Merkez bankası bir faiz indirimi toplantısına gitti. Bu yıl da 12 toplantı içerisinde ilk toplantıda faiz indirimine gitti. Sanayi üretim verilerini biraz büyüme odaklı görüyoruz. Kredi hacminde bir genişleme var. Ülke CDS'leri 240'lara kadar indi." dedi.

"200 BİN SEVİYESİ BORSA İSTANBUL İÇİN ÇOK UZAK BİR HEDEF DEĞİL"



Geçen yıl başlayan Borsa İstanbul'daki yükseliş, bu sene de sürdü.

Erbaş, tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul ile ilgili, "Borsada TL bazlı bir rekor kapanış ve aynı zamanda hacim bazda rekorlar geliyor. 200 bin seviyelerinin Borsa İstanbul içinde çok uzak bir hedef olduğunu düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SERMAYE PİYASALARINDA YÜKSELİŞİN DEVAMINI GÖREBİLİRİZ"



2019 yılı dünya ekonomisi açısından zorlu geçti, Türkiye ise pozitif ayrışmayı başardı.

Erbaş, "Türkiye 2019'un son döneminde yaptığı bazı değişiklikleri ya da enerjisini harcadığı alanlardaki o projelerini 2020'ye taşımaya devam ederse tahmin ediyorum hedeflerine ulaşırken özellikle sermaye piyasalarında, borsalarda bir yükselişin devamını görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, 2020'nin Türkiye yılı olacağını belirtiyor. Yabancı yatırımcı girişlerinin de hızlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber