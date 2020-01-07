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Ekonomi

2020 maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

2020 maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta belli oldu. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. 2020 maaş farkı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

07.01.2020  12:50 - Güncelleme: 07.01.2020  12:50

2020 maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. 2020 maaş farkı ödemeleri hakkında tüm detaylar haberimizde..

2020 MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak.

Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

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