2020 Mayıs e-bordroları yayımlandı! E-Devlet giriş 2020 Mayıs e-bordro sorgulama ekranı

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:28

2020 Mayıs ayı E-bordro yayımlandı. Memurların 2020 yılı mayıs ayı bordroları E-devlet üzerinden erişime sunuldu. Maaş bordroları her ayın 14'ünde E-Devlet üzerinden memurların erişimine açılıyor. E-Devlet'e şifre ve T.C kimlik numarası ile giriş yaparak e-bordrolara ulaşılabiliyor. 2020 Mayıs e-bordoları memurlar tarafından araştırılıyor. İşte e-Bordro E-Devlet giriş ekranı ile 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama işlemleri.



Memur ve kamu personelinin e-bordroları e-devlette yayımlandı. 2020 Mayıs ayı maaş bilgilerini öğrenmek isteyen devlet memurları E-Devlet'e giriş yaparak 2020 Mayıs e-bordrolarını araştırıyor. Maaş bordrolarında tüm aylık gelir, pirim, kesinti ve net-brüt maaş bilgisi yer almaktadır.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

2020 MAYIS E-BORDRO SORGULAMA (E-DEVLET GİRİŞ) İÇİN TIKLAYIN

E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üstünden sisteme giriş yaptıktan sonra, E-Bordro sorgulama sayfası üstünden de ‘’Yıl Seçiniz’’ butonunu kullanarak istediğiniz seneyi seçip, e-bodro sorgula için ikinci olarak da ‘’Ay Seçininiz’’ ve sorgulama diyerek Mayıs ayı e-bordro sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. E-devlet'e giri yapamıyorsanız e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor.