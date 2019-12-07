'2020, yatırımda Borsa yılı olacak'
Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz yıl içinde, borsa endeksinin 83 bin seviyelerinde olduğu tarihte Borsa İstanbul’un kazandıracağını ve bu dönemin yatırım açısından çok büyük fırsatlar barındırdığını hatırlatarak “Borsanın kazandıracağını ifade etmiştik. Herkesin ümitsiz olduğu dönemde biz bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğini her platformda açıkladık. Haklı çıktık. Borsa İstanbul kazandırmaya devam edecek” dedi.
Genz “Şu anda yüzde 45 hisse, yüzde 20 döviz (Eurobond ve altın) ve yüzde 35 faiz öneriyoruz. 2020 borsanın yılı olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Ülke olarak ekonomik anlamda toparlanma hatta büyüme sürecine girdiğimiz bu dönemde kuşkusuz dünyadaki gelişmelerden olumlu veya olumsuz etkileneceğiz diye ifade eden Gerz,“2020’nin en önemli olayını ABD’de yaşanacak başkanlık seçimleri olarak görüyorum” dedi.
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