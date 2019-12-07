'2020, yatırımda Borsa yılı olacak'

Genz “Şu anda yüzde 45 hisse, yüzde 20 döviz (Eurobond ve altın) ve yüzde 35 faiz öneriyoruz. 2020 borsanın yılı olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Ülke olarak ekonomik anlamda toparlanma hatta büyüme sürecine girdiğimiz bu dönemde kuşkusuz dünyadaki gelişmelerden olumlu veya olumsuz etkileneceğiz diye ifade eden Gerz,“2020’nin en önemli olayını ABD’de yaşanacak başkanlık seçimleri olarak görüyorum” dedi.