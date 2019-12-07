11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

'2020, yatırımda Borsa yılı olacak'

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz yıl içinde, borsa endeksinin 83 bin seviyelerinde olduğu tarihte Borsa İstanbul’un kazandıracağını ve bu dönemin yatırım açısından çok büyük fırsatlar barındırdığını hatırlatarak “Borsanın kazandıracağını ifade etmiştik. Herkesin ümitsiz olduğu dönemde biz bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğini her platformda açıkladık. Haklı çıktık. Borsa İstanbul kazandırmaya devam edecek” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genz “Şu anda yüzde 45 hisse, yüzde 20 döviz (Eurobond ve altın) ve yüzde 35 faiz öneriyoruz. 2020 borsanın yılı olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Ülke olarak ekonomik anlamda toparlanma hatta büyüme sürecine girdiğimiz bu dönemde kuşkusuz dünyadaki gelişmelerden olumlu veya olumsuz etkileneceğiz diye ifade eden Gerz,“2020’nin en önemli olayını ABD’de yaşanacak başkanlık seçimleri olarak görüyorum” dedi.

 

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya Türkiye ile mutabakatta kararlı

Libya Türkiye ile mutabakatta kararlı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Galatasaray moral buldu

Galatasaray moral buldu

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Balıkçı tezgahında sergiliyorlardı... Hemen el konuldu

Balıkçı tezgahında sergiliyorlardı... Hemen el konuldu
 

POPÜLER HABERLER

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Türkler Google'ın kamerasına yakalanırsa

Türkler Google'ın kamerasına yakalanırsa

500 bin yıl öncesinin ilk iskanı! Ziyaretçi sayısı ikiye katladı

500 bin yıl öncesinin ilk iskanı! Ziyaretçi sayısı ikiye katladı

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA