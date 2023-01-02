''2023 ile beraber enflasyon baş aşağı inecek''

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle EYT'lilerin beklentisinin üzerinde bir çözümün ortaya konulduğunu vurgulayan Aydemir, muhalefetin ise iktidarın icraatlarını çalma peşinde olduğunu öne sürdü. Aydemir, "Muhalefet, 'EYT'yi biz çıkardık' diyecek kadar düşük bir yaklaşım sergiliyor. Utanmasalar 'Ayasofya'yı biz açtık', 'Başörtüsüne özgürlüğü biz getirdik' diyecekler." diye konuştu.

Asgari ücreti artırdıklarını, EYT ile ilgili çalışmaları ortaya koyduklarını anımsatan Aydemir, ekonomik olarak atılması gereken adımları atmaya devam ettiklerini dile getirdi. Amaçlarının enflasyonu al aşağı edebilmek olduğunu belirten Aydemir, "2023 ile beraber çok daha özel bir zemin açılacak ve enflasyon baş aşağı inecek." dedi.

İbrahim Aydemir, PKK terör örgütü ele başlarından Duran Kalkan'ın muhalefete ittifak çağrısında bulunduğunu aktardı. Aydemir, "Bölücü başı Duran Kalkan resmen bunlara teknik direktörlük yapıyor. 'Kavgayı bırakın ittifakı genişletin. Eğer böyle giderseniz Erdoğan yeniden kazanır' diyor. Şu teknik direktörün söylediklerine bakıp da Atatürkçüyüm diyenlerin, o altılı masa etrafında pozisyon almaları zelil bir hal." ifadesini kullandı.