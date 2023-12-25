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  • 2023'te 254 milyar dolarlık ihracatın yüzde 60'ı deniz yoluyla yapıldı
Ekonomi

2023'te 254 milyar dolarlık ihracatın yüzde 60'ı deniz yoluyla yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yılki 254 milyar dolarlık ihracatının yüzde 60'ının deniz yoluyla yapıldığını bildirdi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
2023'te 254 milyar dolarlık ihracatın yüzde 60'ı deniz yoluyla yapıldı
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Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası aralık ayı meclis toplantısına katıldığını ifade etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin denizcilik sektöründeki üyeleriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, "Türkiye'nin dış ticaret taşımalarına bakıldığında, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ının deniz yoluyla taşındığını görüyoruz ve denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, İMEAK Deniz Ticaret Odasının yaklaşık 11 bin üyesinin bulunduğunu ve çalışmalarına "Denizci Millet, Denizci Ülke" vizyonuyla devam ettiğini belirterek, Oda Başkanı Tamer Kıran ve meclis üyelerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

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