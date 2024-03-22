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  • 2024'ün ilk iki ayında gelen turist sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 arttı
Ekonomi

2024'ün ilk iki ayında gelen turist sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 arttı

Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

IHA22 Mart 2024 Cuma 11:11 - Güncelleme:
2024'ün ilk iki ayında gelen turist sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12 arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.

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