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24 ayar külçe altının gramı günü 209,30 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 azalışla 209,30 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 342,00 lira, Cumhuriyet altını 1.399,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 209,30 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 209,30
 
Cumhuriyet Ata Lira 1.399,00
 
22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,70
 
Lira(Tam) Ziynet 1.367,00
 
Yarım Ziynet 683,00
 
Çeyrek Ziynet 342,00

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