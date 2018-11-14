24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,89 azalışla 210,60 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,89 azalışla 210,60 liradan tamamladı. Çeyrek altın 344,00 lira, Cumhuriyet altını 1.407,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 düşüşle 210,60 liradan işlem gördü.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 344,00 lira, Cumhuriyet altını 1.407,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 düşüşle 210,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 210,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.407,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,80
Lira(Tam) Ziynet 1.375,00
Yarım Ziynet 687,00
Çeyrek Ziynet 344,00
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