24 milyarlık reform hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Ağustos 2018 tarihinde açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’nın ikincisini dün açıkladı. ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda 24 milyar TL’lik 454 eylem hayata geçirilecek. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı tanıtım toplantısında hem ilk 100 günde gerçekleşen projeleri anlattı hem de yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerden örnekler verdi. Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden asla taviz vermediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ikinci 100 gün içinde ‘Beş Yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınacağını da açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı programdan satırbaşları şöyle:

GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK

Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri’nin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği vereceğiz.

Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak 47 bin 543 hektar tarım arazisini sulamaya açılacak.

‘5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi’ kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapılacak.

Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlayacağız.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile Eylem Planı’nın hazırlanmasını temin ediyoruz.

İmar Barışı kapsamında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.

BİN MADEN AÇILACAK

Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkacağız.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz.

Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

Dev projelerde ihaleye çıkılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 100 günde 35 projenin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projelerinin yapımı için ihale ilanına çıkılacak.

Kars-Harakani ve Antalya havalimanlarının pat sahalarında yapım ve onarım işleri tamamlanacak ve Tokat Yeni Havalimanı üstyapı tesisleriyle pat sahalarının tamamlanma oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılacak.

İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 73 kilometre daha yol yapılarak, otoyol ağı 2 bin 815 kilometreye çıkarılacak.

Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı bu dönemde hizmete sunulacak. Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifi üretilecek.

Uydu iletişim kapasitesini artırmak ve yörünge haklarını muhafaza etmek amacıyla Türksat 5A uydusu Kritik Gözden Geçirme Fazı tamamlanacak.

e-Devlet Kapısı’na 116 yeni hizmet aktarılacak.

Toplam 246 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu ile Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesi yapılacak.

Halkalı-Çerkezköy Hızlı Demir Yolu Projesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı, Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Hattı, İzmir Halkapınar-Otogar Metrosu ve İstanbul Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu yapımı için ihale ilanına çıkılacak.

İstanbul’daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu için 72 araç ve İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantıları için 176 metro aracı alımı için de ihale ilan edilecek.

‘KURU SIKI ATMIYORUZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “çiftçi aç”, “arsası yok”, “traktörü yok” sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Geçenlerde parti sözcümüz de bunları rakamlarla açıkladı. Biz geldiğimizde, 20 yıl önce çiftçinin traktörü yoktu. Ortaklaşa köyde traktör kullanıyorlardı. Şimdi Anadolu’yu dolaştığın zaman görüyorsun. Bırak bir traktörü, iki traktör. Bir de bakıyorsun evin bahçesinde arabası. Bunla biz iftihar ediyoruz. Buralara geldik” dedi. Erdoğan ilk 100 günde kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeyle çiftçiye 710 milyon liralık destek sağladıklarını açıklayan Erdoğan, 99 bin dekar alanı sulamaya açarken, 1 milyon dekar alanda modern basınçlı sulama sistemi kurduklarını bildirdi. Erdoğan, “Çiftçilerimize 250 milyon lira hibe desteği verdik bay Kemal. Şu anda ben milli bütçeden konuşuyorum. Kuru sıkı atmıyoruz. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. Antalya, Tokat, Bingöl ve Edirne illerinde toplam 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik.. Üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verdik” diye konuştu.