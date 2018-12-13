24 milyarlık reform hamlesi
Başkan Erdoğan, eğitimden sağlığa, savunmadan yargıya ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıkladı. İşte Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak dev hamleler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Ağustos 2018 tarihinde açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’nın ikincisini dün açıkladı. ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda 24 milyar TL’lik 454 eylem hayata geçirilecek. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı tanıtım toplantısında hem ilk 100 günde gerçekleşen projeleri anlattı hem de yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerden örnekler verdi. Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden asla taviz vermediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ikinci 100 gün içinde ‘Beş Yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nın tamamlanarak uygulamaya alınacağını da açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı programdan satırbaşları şöyle:
GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK
Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri’nin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği vereceğiz.
Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.
23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak 47 bin 543 hektar tarım arazisini sulamaya açılacak.
‘5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi’ kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapılacak.
Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlayacağız.
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile Eylem Planı’nın hazırlanmasını temin ediyoruz.
İmar Barışı kapsamında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.
BİN MADEN AÇILACAK
Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkacağız.
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz.
Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.
Dev projelerde ihaleye çıkılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 100 günde 35 projenin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projelerinin yapımı için ihale ilanına çıkılacak.
Kars-Harakani ve Antalya havalimanlarının pat sahalarında yapım ve onarım işleri tamamlanacak ve Tokat Yeni Havalimanı üstyapı tesisleriyle pat sahalarının tamamlanma oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılacak.
İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 73 kilometre daha yol yapılarak, otoyol ağı 2 bin 815 kilometreye çıkarılacak.
Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı bu dönemde hizmete sunulacak. Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.
Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifi üretilecek.
Uydu iletişim kapasitesini artırmak ve yörünge haklarını muhafaza etmek amacıyla Türksat 5A uydusu Kritik Gözden Geçirme Fazı tamamlanacak.
e-Devlet Kapısı’na 116 yeni hizmet aktarılacak.
Toplam 246 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu ile Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesi yapılacak.
Halkalı-Çerkezköy Hızlı Demir Yolu Projesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı, Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Hattı, İzmir Halkapınar-Otogar Metrosu ve İstanbul Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu yapımı için ihale ilanına çıkılacak.
İstanbul’daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu için 72 araç ve İstanbul Yeni Havalimanı raylı sistem bağlantıları için 176 metro aracı alımı için de ihale ilan edilecek.
‘KURU SIKI ATMIYORUZ’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “çiftçi aç”, “arsası yok”, “traktörü yok” sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Geçenlerde parti sözcümüz de bunları rakamlarla açıkladı. Biz geldiğimizde, 20 yıl önce çiftçinin traktörü yoktu. Ortaklaşa köyde traktör kullanıyorlardı. Şimdi Anadolu’yu dolaştığın zaman görüyorsun. Bırak bir traktörü, iki traktör. Bir de bakıyorsun evin bahçesinde arabası. Bunla biz iftihar ediyoruz. Buralara geldik” dedi. Erdoğan ilk 100 günde kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeyle çiftçiye 710 milyon liralık destek sağladıklarını açıklayan Erdoğan, 99 bin dekar alanı sulamaya açarken, 1 milyon dekar alanda modern basınçlı sulama sistemi kurduklarını bildirdi. Erdoğan, “Çiftçilerimize 250 milyon lira hibe desteği verdik bay Kemal. Şu anda ben milli bütçeden konuşuyorum. Kuru sıkı atmıyoruz. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. Antalya, Tokat, Bingöl ve Edirne illerinde toplam 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik.. Üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verdik” diye konuştu.
SÖZÜM ONA EKONOMİSTLERDEN ÇIT ÇIKMIYOR
Kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden ekonomiye pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor” diye konuştu. Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacaklarının altını çizerek “Kişisel çıkarı için 81 milyonluk ‘Türkiye gemisi’nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.
400 EYLEMİN 340’I BİTTİ
Yaşanan sıkıntılara rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarına işaret eden Erdoğan, “İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor” dedi. Erdoğan ilk 100 günde açılışı yapılan projeler arasında İstanbul Havalimanı ile 5 adet millet bahçesinin de bulunduğunu anlattı. Erdoğan “2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme oranımız, yüzde 86.8 oldu” diye konuştu.
TOURİST KART GELİYOR
‘Türkiye Markası’nın yeniden oluşturulması için marka stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülecek.
Sümela’nın 1. etap restorasyonu tamamlanacak.
İstanbul’daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşturulması amacıyla “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart” hizmete sunulacak.
”Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri” başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.
81 ilde toplam 69 kültürel mekan ve eserin açılışı gerçekleştirilecek.
KOBİ’LERE YENİ KAYNAK
Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek vereceğiz.
Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlanacak.
İhracatçılar için ‘Elektronik İhracat Platformu’nun kavramsal tasarımını oluşturulacak.
Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz.
ÖĞRETMENE EK GÖSTERGE MÜJDESİ
Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3 bin 600’e yükseltilecek.
Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiyoruz.
EMLAK BANKASI FAALİYETE GEÇECEK
Emlak Bankası’nın yapılandırma süreci tamamlanarak faaliyete alınacak.
Rusya ile vize muafiyeti görüşmelerine ivme kazandırıyoruz.
İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda, akdeniz’de sondaj çalışmasına katılacak.
GÜRÜLTÜ BARİYERİ KURULACAK
Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısı 13 bine yükseltilecek,
Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 kilometre bisiklet yolu, 3,5 kilometre yeşil yürüyüş yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri yapılacak.
Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılacak, 10 bin aileye sosyal konut satışı gerçekleştirilecek, 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilecek.
YURTDIŞINA TAPU ŞUBESİ
Vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatı nın açılacak.
Beş Tapu Bölge Müdürlüğünde Osmanlıca siciller merkez arşivine toplanacak ve tasnifi yapılacak, Türkiye anıt ağaç ve mağara atlası hazırlanacak.
YENİLENEN KAPILAR AÇILACAK
‘Ürün Güvenliğinin artırılması için Teknik Destek Projesi” hayata geçeçek.
Yerli üretici firmalarının katılımıyla ithalata karşı seminerler düzenlenecek.
Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) 8 serbest bölgede devreye alınacak.
Modernizasyonu tamamlanarak yenilenen 3 gümrük kapısı hizmete açılacak ve 1 gümrük kapısının modernizasyonu için temel atılacak.
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