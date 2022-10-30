24 TV ekibi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri olan TOGG'u test etti

Türkiye'nin otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında görkemli bir törenle seri üretime geçti.



24 TV ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikte test sürüşü gerçekleştirdi. 24 TV Muhabiri Melis Bakangöz'ün sorularını cevaplayan Bakan Varank, TOGG'un çok güçlü bir araç olduğunu belirtti.

TOGG'un 0-100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıktığını ifade eden Bakan Varank, "Rakipleriyle kıyasladığınızda ortaya büyük farklar koyan bir performans" dedi.

TOGG'un üretileceği kampüsle ilgili de bilgi veren Bakan Varank, "TOGG C SUV segmentinin rakipleriyle karşılaştırıldığında farkını ortaya koyabilecek bir araç. Dünya pazarında da farkımızı oluşturabileceğimize inanıyorum" dedi.

Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri hakkında konuşan Bakan Varank, "Elektrikli otomobillerin en önemli parçaları tabii bataryaları. Bu manada Siro yatırımı ile birlikte üretim tesisleri kurulmuş olacak. Farasis ile yaptıkları iş birlikleri sadece TOGG için değil kendi bölgesinde, 120 ülkenin sorumluluğu Siro şirketinde olacak. Türkiye, diğer markalara da batarya tedarikçisi bir konuma gelecek" dedi.

TOGG'un 5 farklı modelle piyasaya çıkacağını vurgulayan Bakan Varank, "5 tip araç piyasaya çıktığında fabrikanın maksimum kapasitesi olan yıllık 175 bin araca ulaşılmış olacak. 175 bin araç üretmek için burada 4 bin 300 vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı olarak baktığınızda 20 bine yaklaşan bir istihdama kapı aramış olacak. 10 yıl boyunca 1 milyon araç üretmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.