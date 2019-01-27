Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın Türkiye turizmi için çok verimli geçtiğini, bu yıl ise 2018'de sergilenen performansın üzerine çıkılacağını dile getirdi.

Özellikle yurt dışından gelen turist sayında çok ciddi bir artış beklediklerini ifade eden Polatoğlu, aralık ayında başlayan yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkanının sunulduğu erken rezervasyonda taleplerin oldukça iyi olduğunu kaydetti.

"Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı." diyen Polatoğlu, yerli turistlerin, kampanyanın avantajlarından faydalanması için elini çabuk tutması gerektiğine dikkati çekti.

Otellerdeki yabancı turist ilgisinden dolayı yerli turist kontenjanlarının düştüğüne değinen Polatoğlu, temmuz ve ağustos ayındaki kontenjanların yüzde 80'inin bittiğini belirtti.

Polatoğlu, "2019'daki 50 milyon turist hedefini tutturmak için kültür ve gastronomi turizmine önem vermemiz gerekiyor. Çatalhöyük ve Göbeklitepe tanıtımlarımız devam ediyor. Yurt dışındaki fuarlarda hem bakanlık hem de özel sektör temsicileri ellerinden geleni yapıyor." diye konuştu.

İngilizler 3 yıl sonra yeniden Bodrum'da

Yurt dışından rezervasyonlara da değinen Polatoğlu, şöyle konuştu:

"İlk olarak Rusya'dan gelen rezervasyonlar var. Avrupa'dan ise Almanya'dan çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Asıl sevindirici olan ise İngiliz turistler 3 yıl sonra yeniden Bodrum'a rezervasyon yaptırmaya başladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de artış bekliyoruz."

Yerli turistlerin özellikle kültür turlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Polatoğlu, turizmcinin sömestir tatiliyle bayram yaptığını, özellikle kayak ve termal tesislerde boş yer olmadığını sözlerine ekledi.