285 milyar dolarlık altın heyecanı: Türkiye bir an önce arayıp bulmalı

Hükümet cari açığın azaltılması için yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini artırma kararı alırken, madencilik sektörü de özellikle altın üretiminin artırılması için harekete geçti.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye'nin yer altında 285 milyar dolar değerinde 4 bin 500 ton potansiyel altın rezervi bulunduğunu söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Emiroğlu bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de şu anda tespit edilmiş, üretilebilir bin 500 ton altın rezervimiz var. Bunun dışında 4 bin 500 ton da yeraltında keşfedilmeyi bekleyen potansiyel altın rezervine sahibiz. 4 bin 500 ton altının bugünkü piyasa değeri, yaklaşık 285 milyar dolar. Bu değeri üretime dönüştürebilmemiz için önce arayıp bulmamız gerek. Bu arama faaliyetleri içinse yaklaşık 13-18 milyar dolarlık bir risk sermayesine ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'nin bir fay coğrafyasında olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, "İsviçre'den Hindistan'a uzanan ve özellikle altın, gümüş, bakır, çinko, kobalt, nikel bakımından zengin olan Tetis Metalojonik Kuşağı'nın tam ortasında bulunuyoruz. İşte bundan dolayı Türkiye coğrafyasının birçok bölgesinde altın var. Doğanın ülkemize bahşettiği bu zenginliği mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

CARİ AÇIK MADENCİLİKLE KAPANIR

Türkiye'nin enerji ve madenlerden kaynaklanan dış ticaret açığının 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Emiroğlu, "Türkiye'nin toplam yeraltı kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin 3.5 trilyon doların üzerinde. Dolayısıyla bu cari açığı kapatabilecek yegâne sektör madenciliktir" açıklamasını yaptı.