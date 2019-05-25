30 milyarlık İVME Paketi ile gıdanın ateşi inecek
Tarım ve hayvancılık sektörünü canlandıracak 30 milyar TL’lik İVME Paketi ile üretim artacak, gıda fiyatları da düşecek. Ayırca İVME ile cari açık azalırken yerli üretim ile ekonomik canlılık sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan tarım alanına yönelik kredi paketiyle hem gıda enflasyonunun dengelenmesi hem de cari açığın azaltılması hedefleniyor. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi kapsamında tarım sektörüne sağlanacak kredi desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 30 milyar liralık bu kredi paketinin en önemli hedeflerinden birinin tarım sektörü olduğunu belirten Kiraz, bu alanda ‘Seracılık’, ‘Soya, mısır, ayçiçeği üretimi’, ‘Hayvancılık-yem bitkisi üretimi’ ve ‘Birlikte Ekipman Paketi’nden oluşan 4 başlığın yer aldığını, paketi genel anlamda olumlu bulduklarını söyledi. Kiraz “Seracılık yatırımlarının artmasıyla özellikle sebze gibi ürünlerde gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik dengelenir. Domates ve biber gibi sera ürünlerinde hem üretim artışı hem de maliyet düşüşü olur. Bu da hem cari açığı azaltmada hem gıda enflasyonunu önlemede önemli” dedi.
İTHALATI AZALTACAK
Kiraz, seracılık paketiyle hem iptidai şartlar hem de iklim şartlarından kolayca etkilenen seraların modernize edilebileceğini bildirdi. Kiraz, seracılık yatırımlarının artmasıyla özellikle sebze gibi ürünlerde gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki hareketliliğin dengelenebileceğini vurgulayarak, “Domates ve biber gibi sera ürünlerinde hem üretim artışı hem de maliyet düşüşü olur. Bunun fiyatlarda da etkisi görülecek” dedi. Ayrıca Kiraz, “Hayvan yeminde olmazsa olmazımız niteliğindeki soyanın yüzde 94’ünü ithal ediyoruz. Her yıl 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği ve mısırda da ithalat yüksek” dedi. Kiraz, yem üretiminin artmasının hayvan sayısını artıracağını, canlı hayvan ve et ithalatını azaltacağını belirterek, “Bu durumun canlı hayvan ve et fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bu da hem cari açığı azaltmada hem gıda enflasyonunu önlemede önemli” dedi.
‘Reuters’in haberi kasıtlı karalama’
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, yapılan açıklamada, önceki gün İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirildiği hatırlatılarak, “Reuters tarafından yayınlanan ‘Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak’ başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır” denildi. Söz konusu haber ile Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır.”
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