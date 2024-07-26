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Ekonomi

300 metrelik dev Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı! Doğal gazı yerinde işleyecek

Derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosunu güçlendiren Türkiye doğal gaz üretimi için Sarakaya Gaz Sahasında görev yapacak 300 metrelik yüzer üretim tesisi gemiyi karşılamaya hazırlanıyor. Dev doğal gaz işleme gemisi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak. Gemi denizin ortasında yani yerinde üretim yapacak.

26 Temmuz 2024 Cuma 11:58 - Güncelleme:
300 metrelik dev Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı! Doğal gazı yerinde işleyecek
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Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosuna yüzer üretim tesisi dahil edildi. Karadeniz'de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak.

300 METRELİK DEV DOĞAL GAZ GEMİSİ SİNGAPUR'DAN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de Türkiye'nin enerji hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, Rize açıklarında yeni bir lokasyon keşfedildiğini söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca Türkiye'nin yeni doğal gaz işleme gemisinin önümüzdeki haftalarda Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Karadeniz'deki doğal gaz işleme miktarını arıtmaya yönelik planlalar değinen Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğalgazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir." dedi.

"2 AYA YAKIN BİR SEYİR SÜRESİ OLACAK"

Yeni doğal gaz gemisinin detaylarına aktaran Bayraktar, "Bu platformun kendisi 10 milyon metreküp üretecek. Devasa bir deniz üssü. Adeta sanayi tesisi gibi platformda üretimi yapacağız. Boyu 300 metre yani yaklaşık olarak 3 futbol sahası kadar genişliği se 56 metredir. Üzerinde birçok ünite yer alıyor. Deniz tabanından gazı yukarı alıp orada işlediğimiz tekrar deniz tabanından karaya kadar bastığımız bir sistem üzerinde bulunuyor. Sistem direkt olarak BOTAŞ'ın hattına bağlanacak. Oradan da bütün vatandaşlarımızın kullanımına verilecek. Gemi önümüzdeki hafta başı Singapur'dan yola çıkacak yaklaşık 2 aya yakın bir seyir süresi olacak. Gemi Afrika Kıtası'nı dolaşarak Akdeniz'e Cebelitarık'tan girip ondan sonra ülkemize gelecek. Marmara'da bir tersanede birkaç aylık işleri olacak. Geminin aktivasyonu olacak ve Filyos'a geçiş yapacak. 20 yıl boyunca orada gaz üretimi yapacak. Orada sabit olarak görevine devam edecek." ifadelerini kullandı.

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