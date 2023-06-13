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Ekonomi

300 milyon tonluk tarihi keşif! Servi bölgede bulundu

Bingöl'de 300 milyon ton demir cevheri keşfedildi. Bu keşfin cari açığı önemli ölçüde azaltacağı öngörülürken, kurulacak tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilecek. Bölgede teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor.

TRT Haber13 Haziran 2023 Salı 11:04 - Güncelleme:
300 milyon tonluk tarihi keşif! Servi bölgede bulundu
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Bingöl'de ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir keşif yapıldı.

İstihdam ve yatırım odaklı projeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu:

"Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar. İnşallah önümüzdeki kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katmak değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak."

10 bin kişiye istihdam sunacak proje alanını TRT Haber ekibi görüntüledi.

300 MİLYON TON REZERV TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor.

DIŞA BAĞIMLILIK DÜŞECEK

Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılık ciddi ölçüde azalacak.

Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.

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