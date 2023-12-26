İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3418
  • EURO
    32,3469
  • ALTIN
    1945.74
  • BIST100
    7366.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak.

AA26 Aralık 2023 Salı 15:39 - Güncelleme:
300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak
ABONE OL

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.

Giriş sınavına, 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacaklar. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturum halinde yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde test şeklinde Ankara'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.