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Dar gelirliye konut müjdesi! 350 lira taksitle ev sahibi olun

Dar gelirliye konut üretmeye devam eden TOKİ, 26 ilde 2 bin 500’den fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 104 bin, taksiti ise 350 liradan başlıyor.

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. 
 
SON TARİHE DİKKAT 
 
Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. 
 
VADE 15-20 YIL 
 
Güneş'in haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 
 
• T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek,
 
• TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak,
 
• Kendisine eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması,
 
• Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor. 

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