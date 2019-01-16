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3.8 milyar TL’lik hibe 60 bin kişiye iş oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yatırımcıların, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı’nın (IPARD) uygulandığı 42 ilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini belirterek, “Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek” dedi.

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Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, her girişimcinin hep yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, “TKDK, 16 farklı alt sektörde yatırımları desteklemeye devam ediyor. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ve yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye, 3.8 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira  tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu” dedi.   

EĞİTİM VERİLECEK 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapacakları ‘Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi’ sayesinde, oda ve borsa çalışanlarını Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) proje yazımı konusunda yetiştireceklerini belirterek, “TOBB olarak IPARD Programı’nın üyelerimiz tarafından en yaygın şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu “Biz TOBB olarak, IPARD desteklerinden faydalanan 42 ildeki 77 ticaret borsamız ve ticaret borsası bulunmayan illerdeki 8 ticaret odamızla birlikte yani toplam 85 oda ve borsamızla üyelerimizin bu desteklerden daha çok faydalanması için taşın altına elimizi koyuyoruz” dedi.

Münbiç´ten ilk görüntüler

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