39 şehre mini GES
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin aralık ayının ilk haftası ilan edileceğini belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10’ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi.
Türkiye’nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak.” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen YEKA güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent teklifle kazanıldığını anımsatan Demirdağ, yeni ihalede tavan fiyatın kilovatsaat başına 6.50 dolar/cent seviyesinin altında olmasını beklediklerini söyledi.
Demirdağ, teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, yaygınlaşması ve yerlilik oranının artmasıyla üretim maliyetlerinin ucuzlamasının ihalelerde tavan fiyatların düşmesinde etkili olacağını anlattı.
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