4 trilyon dolarlık helal pazarı için dev buluşma
Türkiye 4 trilyon dolarlık helal pazarından pay almak için dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, 29 Kasım-2 Aralık’ta Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık 40 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 29 Kasım-2 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuara, dünyada 4 trilyon doları bulan helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılacak. Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı 6.İİT Helal Expo’nun yüzde 40’ını yabancı katılımcılar oluşturuyor. Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan, bu katılımcıları oluşturan öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. 6. İİT Helal Fuarı’nda, ‘ülke pavilyonları’ çatısı altındaki şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergileyecek. Dünya Helal Zirvesi’nde ise bu yılda 100’e yakın akademisyenin katılımı ile helal sektörleri ile ilgili önemli konular değerlendirilecek.
40 BİN ZİYARETÇİ
Organizasyonun düzenleyicisi Discover Events’inYönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, “Dünya Helal Zirvesi 2018’de 100’ü aşkın uluslararası konuşmacı olacak. Kırk binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Programla tüm dünyadan gelecek profesyonel satın almacılar ve fuar katılımcıları arasında ticari işbirliklerine vesile olup sektöre önemli katkılar sağlamış olacağız” derken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurulduğunu hatırlattı ve Türkiye’nin helal konusunda merkez olma potansiyeline de dikkat çekti.
2 MİLYAR MÜSLÜMAN
Dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu belirten Ete, “Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslümanı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır” diye konuştu.
Uluslararası Aşçılar Kupası düzenlenecek
Dünya İslami Gastronomi Birliği, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliği ile Discover Events’in ev sahipliğini yaptığı zirvede, ‘Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Kupası’ düzenleneceğini anlatan Yunus Ete “10 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek kupa mücadelesinde tamamen helal sertifikalı gıdalar kullanılacak” dedi. Ete “İslami kurallara göre üretim ve israf gibi kriterler, puanlamada ön planda olacak. Yarışmacılar uluslararası jüriye hünerlerini sergileyecek” diye konuştu.
Açılışa Yusuf İslam da katılıyor
Helal Expo Fuarı’nda, Ticaret Bakanlığı’nın iş birliğinde ve Türkiye’nin önde gelen perakendeci birlikleri iş birliği ile profesyonel B2B programı da düzenleneceğini anlatan Ete, açılış konuşmasını dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam’ın yapacağını söyledi. Yunus Ete, “Dünya Helal Zirvesi 2018’de 100’ü aşkın uluslararası konuşmacı olacak. 40 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye helal konusunda dünya merkezi olabilecek kapasitede” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.