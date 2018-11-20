4 trilyon dolarlık helal pazarı için dev buluşma

Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 29 Kasım-2 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuara, dünyada 4 trilyon doları bulan helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil-muhafazakâr moda gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılacak. Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı 6.İİT Helal Expo’nun yüzde 40’ını yabancı katılımcılar oluşturuyor. Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan, bu katılımcıları oluşturan öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. 6. İİT Helal Fuarı’nda, ‘ülke pavilyonları’ çatısı altındaki şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergileyecek. Dünya Helal Zirvesi’nde ise bu yılda 100’e yakın akademisyenin katılımı ile helal sektörleri ile ilgili önemli konular değerlendirilecek.

40 BİN ZİYARETÇİ

Organizasyonun düzenleyicisi Discover Events’inYönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, “Dünya Helal Zirvesi 2018’de 100’ü aşkın uluslararası konuşmacı olacak. Kırk binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Programla tüm dünyadan gelecek profesyonel satın almacılar ve fuar katılımcıları arasında ticari işbirliklerine vesile olup sektöre önemli katkılar sağlamış olacağız” derken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurulduğunu hatırlattı ve Türkiye’nin helal konusunda merkez olma potansiyeline de dikkat çekti.

2 MİLYAR MÜSLÜMAN

Dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu belirten Ete, “Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslümanı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır” diye konuştu.