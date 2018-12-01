40 milyon hedefi aşıldı

Türkiye, 2015 ve 2016 yıllarında yaşadığı seri terör olayları ile darbe girişiminin ardından dip yapan turizm sektörünü iki yılda ayağa kaldırdı. 2017 yılında toparlanma yaşayan sektör, 2018’de eski görkemli günlerine geri döndü. Türkiye bu yıl turizmde 40 milyon ziyaretçi hedefini ilk 10 ayda aştı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 10 ayda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 22.43 artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu artışta Türkiye’de yaşanan döviz dalgalanmasının da etkisi bulunurken, aynı zamanda geçen yıllarda Yunanistan ve İspanya’ya giden yabancı turistin istediği hizmeti alamaması da etkili oldu.

ANTALYA LİDER KONUMDA

En çok turistin geldiği kent 12 milyon ile Antalya oldu. En çok gelenler ise 5 milyon 724 bin turist ile Rusya vatandaşları oldu. İranlı turist sayısı ise 10 ayda ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harcı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15.55 azalarak 1 milyon 788 bin 901’e düştü. Çinli turist sayısı ise yüzde 76 artış ile 340 bin 381’e yükseldi.