40 milyon hedefi aşıldı
Turizm sektöründe 2018 yıl sonu hedefi olan 40 milyon ziyaretçi sayısı 10’uncu ayda aşıldı. Türkiye’ye ekim sonunda 41 milyondan fazla ziyaretçi gelirken en fazla Rus turist ağırladık. Gözde tatil şehrinde zirve ise Antalya’nın oldu.
Türkiye, 2015 ve 2016 yıllarında yaşadığı seri terör olayları ile darbe girişiminin ardından dip yapan turizm sektörünü iki yılda ayağa kaldırdı. 2017 yılında toparlanma yaşayan sektör, 2018’de eski görkemli günlerine geri döndü. Türkiye bu yıl turizmde 40 milyon ziyaretçi hedefini ilk 10 ayda aştı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 10 ayda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 22.43 artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu artışta Türkiye’de yaşanan döviz dalgalanmasının da etkisi bulunurken, aynı zamanda geçen yıllarda Yunanistan ve İspanya’ya giden yabancı turistin istediği hizmeti alamaması da etkili oldu.
ANTALYA LİDER KONUMDA
En çok turistin geldiği kent 12 milyon ile Antalya oldu. En çok gelenler ise 5 milyon 724 bin turist ile Rusya vatandaşları oldu. İranlı turist sayısı ise 10 ayda ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harcı nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15.55 azalarak 1 milyon 788 bin 901’e düştü. Çinli turist sayısı ise yüzde 76 artış ile 340 bin 381’e yükseldi.
KONAKLAMA SAYISI ARTTI
Konaklama sektöründe doluluklarda artış sürerken gelirlerde de çift haneli artış oranı yakalandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ekim 2018 otel doluluklarının 2017’nin aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildiğini açıkladı. İstanbul’da bu oran yüzde 73.5’e ulaştı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Avrupalı turistin geri dönmeye başladığını söyledi.
GELİR YÜKSELDİ
10 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla yüzde 67.1’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6.6 artışla 72.2 Euro’ya toplam gelirler ise 48.4 Euro’ya ulaştı.
TÜRKİYE’DE DÜĞÜNE GELDİLER
Düğün turizmi için Hindistan vatandaşların gelişleri yüzde 77 artış ile 121 bin, Lübnanlılar ise yüzde 39 artış ile 284 bin 762’ye yükseldi. Ayrıca 1 milyon 8 bin 300 Iraklı da Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye gelen en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 5 milyon 724 bin 672 ile birinci, Almanya 4 milyon 155 bin 646 ile ikinci, İngiltere 2 milyon 158 bin 304 ile üçüncü sırada yer aldı.
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