40 milyon tonunun üzerinde! Türkiye'ye dev katkı

Bakan Varank, Osmaniye'deki programları kapsamında Toprakkale ilçesinde bulunan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek sanayicilerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısının ardından Bakan Varank, Tosyalı Toyo Çelik Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası demir çelik endüstrisiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Varank, "Demir çelik endüstrisi, son üç yılda büyük bir atağa geçmiş durumda. Ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında dünya demir çelik pazarından da ciddi pay almaya başladık. Türkiye'de 40 milyon tonun üzerinde çelik kapasitesi var, bu ciddi bir rakam. Burada cevherden üretim yapan firmalarımızın yanında çok nitelikli saclara, galvanizli saclara, boyalı saclara kadar nitelikli çelik üretimi yapan firmalarımız var. İşte burada Türkiye'nin değerli şirketlerinden biri ile Japonların bir ortaklığını görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli sacı burada Tosyalı Holding, Japon ortaklarıyla birlikte Türkiye'de üretiyor." diye konuştu.

Bakan Varank, şu an demir çelik sektörünün dünyada yaşanan global gelişmelerden sonra kapasite artırımına gittiğini ve yeni yatırımlar yapmaya devam ettiğini söyledi. Tosyalı Holding'in Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı çok ciddi bir yatırım olduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye 4 milyon ton ilave kapasite getirecek. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı şirketlerimiz de kapasite artırımına gidiyor. Özellikle dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler, ciddi bir demir çelik açığının olacağını gösteriyor. Çin büyük bir oyuncuydu ama artık demir çelik sektöründe dünyaya mal satmamaya başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla Ukrayna'daki çelik üretim kapasitesi şu anda durmuş durumda ki Ukrayna'da yine 40-45 bin tonluk kapasite vardı. Rus ürünlerine dönük önümüzdeki dönemde dünyanın takınacağı tavır, dünya piyasalarını etkileyecek. Böylesi bir ortamda Türk şirketlerinin 45 milyon tona yakın kapasitesini artırmaları ve yeni yatırımlarını sürdürmeleri, Türkiye'ye ekonomik anlamda ciddi bir getiri sağlayacak. Demir çelik sektörü, Avrupa Birliği anlaşmaları sebebiyle teşvik vermediğimiz bir alan. Buna rağmen çok büyük yatırımlar halihazırda devam ediyor. İnşallah, biz sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Sadece nitelikli sac değil, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünler var. Örneğin paslanmaz çelikte çok ciddi bir açığımız var. Firmalarımızı bu alana yatırım yapsınlar diye zorluyoruz. İşte silisli sac Türkiye'de trafo ve jeneratörlerde kullanılan bir ürün ve Türkiye'de üretimimiz yok. Tosyalı Holding bununla ilgili de yatırımını önümüzdeki günlerde başlatacak. Bunlar çok değerdi adımlar, yatırımlar. İnşallah Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemiyle kalkınmasına büyük katkı sağlayacak yatırımlar."

Bakan Varank daha sonra Baştuğ Çelik ve Essel Kağıt fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Osmaniye OSB Genel Müdürü Musa Gönül eşlik etti.