17 Eylül 2020 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:58

400 euro kaç TL? Playstation 5 kaç lira? sorularının yanıtı tüm PlayStation 5 oyun meraklıları tarafından araştırılıyor. Sony, merakla beklenen oyun konsolu PS5'in fiyatını 499 dolar olarak duyurdu. Daha önce de konsolun 400 Euro fiyattan satılacağı duyrulmuştu. Peki, 400 euro kaç TL? İşte Playstation 5 fiyatının Türk Lirası bazında güncel karşılığı..

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 Showcase etkinliği dün gece düzenlendi. PlayStation 5 için oyun tanıtımları yapılırken, yeni PS5'in çıkış tarihi ve fiyatları da duyuruldu.

Oyunseverlerin merakla beklediği oyun konsolu PS5'in çıkış tarihi belli oldu. Kasım ayında; Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de çıkacak olan PlayStation 5, 19 Kasımda tüm dünyada satışa sunulacak.

PLAYSTATION 5 KAÇ LİRA?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyon ise 400 euro - 499 dolarlık fiyatı ile satışa çıkacak.

400 EURO KAÇ TL?

Euro kuru 8,8592 TL iken 400 euro 3.545, 44TL'ye tekabül ediyor. 499 dolar ise 3.754,63 TL ediyor. Playstation 5'in fiyatının ortalama 3.600 TL civarı olması bekleniyor.

PS5 ne zaman çıkacak? İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi