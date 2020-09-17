PS5 ne zaman çıkacak? İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

17 Eylül 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:32

PS5 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı tüm PlayStation oyun meraklıları tarafından araştırılıyor. Sony, merakla beklenen oyun konsolu PS5'in çıkış tarihini ve fiyatını duyurdu. Öte yandan PS5 Showcase oyunları da tanıtıldı. Peki, PlayStation 5'in fiyatı ne kadar? İşte İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 Showcase etkinliği dün gece düzenlendi. PlayStation 5 için oyun tanıtımları yapılırken, yeni PS5'in çıkış tarihi ve fiyatları da duyuruldu. İşte merakla beklenen Sony Playstation 5

PS5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunseverlerin merakla beklediği oyun konsolu PS5'in çıkış tarihi belli oldu. Kasım ayında; Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de çıkacak olan PlayStation 5, 19 Kasımda tüm dünyada satışa sunulacak.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyon ise 499 dolarlık fiyatı ile satışa çıkacak.

499 dolar kaç TL?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Esas SSD seçim nedeni ise hız değil, oyun yapımcılarına serbestlik vermek. Böylece oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Yamalar daha hızlı inecek. 16 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak.



PS5 SHOWCASE'TE TANITILAN OYUNLAR

Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts: A Dark Legacy

God of War: Ragnarok

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Deathloop

Five Nights at Freddy's

Fortnite