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Ekonomi

400'ü aşkın projeyi geride bıraktı! Ziraat Kuleleri'ne uluslararası ödül

Ziraat Kuleleri, Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından 'İnşaatta Mükemmeliyet' ödülüne layık görüldü. Ziraat Kuleleri, mimari tasarım ve yapımda mükemmeliyet, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında sergilediği üstün performansla, dünya genelinde 400'ün üzerinde nitelikli projeyi geride bıraktı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
400'ü aşkın projeyi geride bıraktı! Ziraat Kuleleri'ne uluslararası ödül
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Ziraat Kuleleri, Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından "İnşaatta Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü

Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturma konusunda kâr amacı gütmeden çalışan, küresel bir kuruluş olan CTBUH tarafından, 16-21 Ekim'de Singapur ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen konferansta Ziraat Kuleleri, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi, CTBUH tarafından "İnşaatta Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Organizasyonun 17-18 Ekim'de Singapur'da düzenlenen ana konferans bölümünde, Ziraat Kuleleri Projesinin teknik detayları ve yapım sürecine ilişkin aşamaları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Ziraat Kuleleri, özgün mimarisi ve üstün teknolojik özelliklere sahip biri 46 katlı 219 metre yüksekliğe sahip, diğeri 40 katlı 193 metre yükseklikte iki adet kule, podyum, atrium ile konferans, eğitim ve sempozyum gibi özel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği çelik, ahşap ve doğal taş kaplamalarıyla yapısal olarak benzerlerinden farklılaşan oditoryum alanından oluşuyor.

Ziraat Kuleleri, mimari tasarım ve yapımda mükemmeliyet, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında sergilediği üstün performansla, dünya genelinde 400'ün üzerinde nitelikli projeyi geride bıraktı.

Açıklamada, kazanılan bu ödül ile Ziraat Kuleleri Projesi'nin sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak için enerji verimliliği, çevre dostu tasarımı ve yeşil bina uygulamaları kapsamında sunduğu yaklaşımının dünya çapında duyurulduğuna dikkati çekildi. Böylece Ziraat GYO'nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte teyit edildi.

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