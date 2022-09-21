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Ekonomi

4,7 trilyon kübik feet doğal gaz keşfi! Sözleşme feshedildi

Etiyopya doğal gaz keşfi yapan Çinli şirketin sözleşmesini feshetti. Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen 4,7 trilyon kübik feet doğal gazı, inşa edilecek boru hattıyla Cibuti'ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyordu.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
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Etiyopya, ülkenin doğusundaki Somali eyaletinde gaz ve petrol arayan Çinli POLY-GCL şirketinin sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Etiyopya Maden ve Petrol Bakanı Takele Uma, düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz ve petrol arayan şirketin sözleşmeye ve planlara uygun çalışmadığını ve gereklilikleri karşılamadığını belirtti.

Uma, daha önce yazılı ültimatom verilen şirketin sözleşmesine bugün son verildiğini açıkladı.

Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen 4,7 trilyon kübik feet doğal gazı, inşa edilecek boru hattıyla Cibuti'ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyordu.

Başbakan Abiy Ahmed, Haziran 2018'de, şirketin deneme amaçlı günlük 450 varil ham petrol çıkarmaya başlayacağını duyurmuştu.

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