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5 milyar ‘bip’in standardı Türkiye’de belirlendi

Ticari ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren, Uluslararası GS1 Organizasyonu, Türkiye’de gerçekleştirildi.

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Zirveye 90 ülkeden 300’ün üzerinde üst düzey yönetici katıldı. Küresel standartların geleceği Türkiye’de belirlendi. Standartlar arasında barkodlu alışverişler ve ‘Bip’ sesi de bulunuyor. GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera, toplantıda yaptığı konuşmada, GS1’in 112 ülkede bulunduğunu ifade ederek, küresel standartlar oluşturma hedefinde olduklarını söyledi. 

90 ÜLKEDEN KATILIM

Lopera, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımcı olarak onları daha rekabetçi hale getirme hedefinde de olduklarına işaret ederek, “İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve insanlar da daha iyiye gidiyorlar. Genel kurul kapsamında 90 ülkeden gelen katılımcılarla gelecek sene neler yapacağımızı konuşacağız. 40 yıldır var olan barkod sistemini yeni dijital dünyanın içinde tamamen operasyonel hale getirmek istiyoruz. 112 ülkede günlük yaklaşık 5 milyardan fazla ‘bip’ duyuyoruz” ifadelerini kullandı.      

DİJİTAL HAMLE YILI 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurulun İstanbul’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İstanbul, 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen bir ekonomik büyüklüğe sahip. Yılda 11 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, GS1 barkod sistemi sayesinde, firmaların, alışveriş hacminden, ürün tercihine, tedarikten lojistiğe kadar her alanda, bilgiye kolayca ve hızla ulaşabildiğini belirterek, “Ancak, GS1’in var olma sebebi, sadece standartların oluşturulmasıyla sınırlı kalmamalı. Firmalara çözüm olacak sistemlerin geliştirilmesi, firmaların servis sağlayıcısı olarak yapılanması, GS1’in ilerideki başarısı için şarttır. 2019, perakende satış için dönüşüm yılı olacak. Teknoloji, angajman kurallarını değiştirecek. Tüketiciler, müşteriler, her zamankinden daha fazlasını talep edecek. Bu nedenle, 2019’u dijital hamle yılı olarak kullanmalıyız” diye konuştu.    

‘Ticaret savaşı bizim dışımızda gelişiyor’ 

Lopera, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: “GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya, GS1 İran, GS1 Kuzey Kore de dahil ve biz hep birlikte çalışıyoruz. Bunun dışında farklı ülkeler de sayabiliriz ve ülkelerde bu çalışmalar insanların iyiliği için devam ediyor. GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya’nın iş birliğini görseniz inanamazsınız, ortak hedefler insanların iyiliği için çok çok ileri gidiyor.”   

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