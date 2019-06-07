28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8479
  • 6,5916
  • 250.631
  • 90.701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

5 milyon emekli intibak bekliyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. TÜED yetkilisi, 'Gözümüz Meclis’te. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. 
 
YARGI YOLU KAPANDI 
 
Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine, üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 
 
ÇALIŞMALAR SÜRECEK 
 
Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi. 
 
(Güneş)
 

Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

Suudi Arabistan'da tutuklu din adamlarına 'kraliyet affı' iddiası

Suudi Arabistan'da tutuklu din adamlarına 'kraliyet affı' iddiası

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de korkutan yangın

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'
 

POPÜLER HABERLER

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA